События

01:31 15.10.2020

Главный инфекционист США подтвердил, что Трамп более не заразен

2 мин читать
Главный инфекционист США подтвердил, что Трамп более не заразен

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи проверил последние медицинские данные президента США Дональда Трампа и заключил, что глава государства не заразен коронавирусом COVID-19, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление.

"По запросу Белого дома, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и заместитель директора Клиффорд Лэйн проверили общее количество результатов тестов президента на COVID-19, в том числе тест полимеразной цепной реакции, который был сделан в NIH (Национальные институты здравоохранения США)", - говорится в заявлении этого учреждения.

"Они подтвердили, что все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что президент не является заразным для кого-либо", - заявили в NIH.

CNN отмечает, что данные были собраны и проанализированы во вторник вечером.

Национальные институты здравоохранения США - учреждение минздрава США, состоит из 27 институтов и исследовательских центровю

11 октября о незаразности Трампа, перенесшего коронавирусную инфекцию, объявил его лечащий врач Шон Конли. В записке на имя пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани доктор написал: "Рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний - ИФ) для безопасного прекращения изоляции, сегодняшняя утренняя ПЦР проба на COVID-19 показала, что по признанным в настоящее время стандартам он больше не является источником передачи инфекции".

На этой неделе президент вернулся к предвыборной кампании. Он начал с митинга в Сэнфорде (штат Флорида) в понедельник вечером, во вторник провел митинг в Пенсильвании. Ожидается, что сегодня Трамп посетит Айову, где также будет организован предвыборный митинг.

Теги: #здоровье #сша #трамп #подтверждение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:47 14.10.2020
Трамп считает, что только его администрация привлечет Китай к ответу за пандемию коронавируса

Трамп считает, что только его администрация привлечет Китай к ответу за пандемию коронавируса

10:13 14.10.2020
Отрыв Байдена от Трампа в предвыборной президентской гонке в США увеличился до 17 п.п. - опрос

Отрыв Байдена от Трампа в предвыборной президентской гонке в США увеличился до 17 п.п. - опрос

06:08 14.10.2020
Twitter заблокировал ряд аккаунтов, якобы принадлежащих сторонникам Трампа

Twitter заблокировал ряд аккаунтов, якобы принадлежащих сторонникам Трампа

01:22 14.10.2020
Замгоссекретаря США обсудил с президентом Молдовы предстоящие в стране выборы

Замгоссекретаря США обсудил с президентом Молдовы предстоящие в стране выборы

19:56 13.10.2020
Boeing не получил ни одного заказа в сентябре, поставил клиентам 11 самолетов

Boeing не получил ни одного заказа в сентябре, поставил клиентам 11 самолетов

06:18 13.10.2020
Испытания вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson приостановлены из-за заболевания участника

Испытания вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson приостановлены из-за заболевания участника

02:34 13.10.2020
Протестующие в Портленде снесли статуи Теодора Рузвельта и Линкольна

Протестующие в Портленде снесли статуи Теодора Рузвельта и Линкольна

23:49 12.10.2020
Протестующие в Портленде снесли статуи Теодора Рузвельта и Линкольна

Протестующие в Портленде снесли статуи Теодора Рузвельта и Линкольна

12:02 12.10.2020
Зеленский ожидает поддержки со стороны США независимо от результатов президентских выборов

Зеленский ожидает поддержки со стороны США независимо от результатов президентских выборов

06:14 12.10.2020
Трамп ответил главному инфекционисту США на обвинение в несогласованном использовании его слов в предвыборной рекламе

Трамп ответил главному инфекционисту США на обвинение в несогласованном использовании его слов в предвыборной рекламе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ОБСЕ сообщили, что украинская сторона передала в ТКГ список из четырех категорий удерживаемых лиц, ОРДЛО информацию не предоставили

Глава СММ ОБСЕ на заседании ТКГ указал, что политические вопросы не должны стоять на первом месте в работе подгруппы по безопасности

В Киеве тяжело ранили военнослужащего и волонтера партии "Удар", он в реанимации

Российские наемники 1 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе в среду

Участники марша в честь Дня защитника Украины передали свои требования в ОПУ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одесской области опустили на воду первую с 2017 года построенную баржу типа SLG №22

Украина вновь подняла в ТКГ вопрос о миссии под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов в ОРДЛО

В ОБСЕ констатировали готовность сторон ТКГ одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в первой декаде декабря

В ОБСЕ сообщили, что украинская сторона передала в ТКГ список из четырех категорий удерживаемых лиц, ОРДЛО информацию не предоставили

Глава СММ ОБСЕ на заседании ТКГ указал, что политические вопросы не должны стоять на первом месте в работе подгруппы по безопасности

Финансовая G20 внепланово соберется в ноябре перед саммитом лидеров для обсуждения долга беднейших стран

В День защитника Украины нужно говорить и быть на Донбассе - Зеленский

Степанов: Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса

Кулеба призвал привлечь Россию к ответственности за кибератаку на парламент Норвегии

Представитель Украины при ЕС Точицкий вручил от имени Зеленского орден бывшему главе представительства ЕС в Украине Мингарелли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА