Главный инфекционист США подтвердил, что Трамп более не заразен

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи проверил последние медицинские данные президента США Дональда Трампа и заключил, что глава государства не заразен коронавирусом COVID-19, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление.

"По запросу Белого дома, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и заместитель директора Клиффорд Лэйн проверили общее количество результатов тестов президента на COVID-19, в том числе тест полимеразной цепной реакции, который был сделан в NIH (Национальные институты здравоохранения США)", - говорится в заявлении этого учреждения.

"Они подтвердили, что все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что президент не является заразным для кого-либо", - заявили в NIH.

CNN отмечает, что данные были собраны и проанализированы во вторник вечером.

Национальные институты здравоохранения США - учреждение минздрава США, состоит из 27 институтов и исследовательских центровю

11 октября о незаразности Трампа, перенесшего коронавирусную инфекцию, объявил его лечащий врач Шон Конли. В записке на имя пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани доктор написал: "Рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний - ИФ) для безопасного прекращения изоляции, сегодняшняя утренняя ПЦР проба на COVID-19 показала, что по признанным в настоящее время стандартам он больше не является источником передачи инфекции".

На этой неделе президент вернулся к предвыборной кампании. Он начал с митинга в Сэнфорде (штат Флорида) в понедельник вечером, во вторник провел митинг в Пенсильвании. Ожидается, что сегодня Трамп посетит Айову, где также будет организован предвыборный митинг.