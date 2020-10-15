Украина вновь подняла в ТКГ вопрос о миссии под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов в ОРДЛО

Украина вновь подняла в рамках заседания Трехсторонней контактной группы вопрос о формировании группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга ситуации с хранением радиоактивных материалов в ОРДЛО.

"Украинская делегация в социально-экономической группе вновь подняла вопрос о возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей Украины", - сообщает Офис президента Украины по итогам заседания ТКГ в среду в режиме видеоконференции.