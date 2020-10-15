В ОБСЕ констатировали готовность сторон ТКГ одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в первой декаде декабря

Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Трехсторонней контактной группы Тони Фриш отмечает, что стороны на Донбассе готовы синхронно открыть два новых контрольных пункта въезда/выезда в Луганской области в первой декаде декабря.

"Тони Фриш констатировал готовность сторон одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в первой декаде ноября во исполнение договоренностей саммита "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года", - сообщает Офис президента Украины по итогам заседания ТКГ в среду в режиме видеоконференции.