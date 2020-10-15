В ОБСЕ сообщили, что украинская сторона передала в ТКГ список из четырех категорий удерживаемых лиц, ОРДЛО информацию не предоставили

Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Трехсторонней контактной группы Тони Фриш при обсуждении вопроса взаимного освобождения удерживаемых лиц сообщил, что украинская сторона передала список из четырех категорий таких лиц.

"С временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины информации не предоставлено", - сообщает Офис президента Украины по итогам заседания ТКГ в среду в режиме видеоконференции.