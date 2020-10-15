Глава СММ ОБСЕ на заседании ТКГ указал, что политические вопросы не должны стоять на первом месте в работе подгруппы по безопасности

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик в рамках обсуждения работы подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы отметил, что политические вопросы, из-за которых заседания группы являются не такими результативными, как хотелось бы, не должны стоять на первом месте в ее работе.

"В частности, была отмечена необходимость решения вопроса обновленного плана разминирования, что особенно актуально в связи с приближением зимы. При обсуждении политических вопросов говорилось о недопущении блокирования работы ТКГ, также обсуждались предложения к плану действий по реализации Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей", - сообщает Офис президента Украины по итогам заседания ТКГ в среду в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины и Российской Федерации и при модерации ОБСЕ, в начале которого глава украинской делегации Леонид Кравчук поздравил стороны ТКГ с Днем защитника Украины.

Представитель ОБСЕ Яшар Халит Чевик также отметил достижения в реализации режима тишины, который соблюдается уже почти три месяца, и подчеркнул необходимость обеспечения его устойчивого характера.

"Несмотря на сложный процесс, можно отметить положительные сдвиги в части разблокирования консультаций в рамках ТКГ, а также продолжение разминирования на трех участках в Донецкой и Луганской области Украины", - указали в ОП.