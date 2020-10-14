События

22:29 14.10.2020

Финансовая G20 внепланово соберется в ноябре перед саммитом лидеров для обсуждения долга беднейших стран

2 мин читать

Финансовая двадцатка в ноябре проведет внеочередную встречу для обсуждения механизмов уменьшения долговой нагрузки на страны с низким уровнем дохода, которые выходят за пределы Инициативы по приостановке обслуживания долга (DSSI).

"Учитывая масштабы кризиса COVID-19, значительную уязвимость долга и ухудшение перспектив во многих странах с низким уровнем дохода, мы признаем, что работа с долговыми обязательствами, выходящая за рамки DSSI, может потребоваться в каждом конкретном случае. В этом контексте мы договорились об "Общих правилах работы с долговыми обязательствами за пределами DSSI", которые согласованы Парижским клубом кредиторов. Мы ждем одобрения общих правил странами G20 в соответствии с их внутренними процедурами утверждения. С этой целью мы созовем в преддверии саммита лидеров G20 в Эр-Рияде в ноябре 2020 года внеочередную встречу министров финансов и управляющих центральных банков G20, на которой мы опубликуем общие правила, а также обсудим нерешенные вопросы, связанные с DSSI", - говорится в коммюнике по итогам очередной встречи министров финансов и глав центробанков G20, которая прошла в онлайн-режиме.

На этой встрече было принято решение о продлении DSSI на полгода. Эта инициатива позволяет странам с низким уровнем дохода приостанавливать официальные платежи по обслуживанию долга на двусторонней основе до конца 2020 года. "Мы договорились продлить DSSI на 6 месяцев и изучить к моменту проведения весенних встреч МВФ и Всемирного банка в 2021 году, требует ли экономическая и финансовая ситуация дальнейшего продления еще на 6 месяцев", - говорится в документе.

Министры и главы центробанков выразили разочарование тем, что частные кредиторы не подключились к инициативе, и рекомендовали им участвовать на сопоставимых с суверенами условиях по запросу стран-должников. При этом они поддержали действия многосторонних банков развития в этой сфере.

Министры также одобрили обновление Плана действий G20 в ответ на COVID-19, который был ими принят на встрече 15 апреля. План устанавливает ключевые принципы, которыми руководствуется "двадцатка" в своих ответных действиях на кризисную ситуацию, обязательства по конкретным мерам международного экономического сотрудничества в борьбе с кризисом и поддержке восстановления экономик. Одобренные обновления, как отмечается в коммюнике, обеспечат быстрое реагирование на меняющуюся ситуацию в области здравоохранения и экономики.

Кроме того, финансовая "двадцатка" обратилась к МВФ с просьбой подготовить анализ потребностей во внешнем финансировании развивающихся стран с низкими доходами в ближайшие годы и вариантов устойчивого финансирования, а к Всемирному банку - расширить масштабы своей работы и использовать новые инструменты для мобилизации частного финансирования в эти страны.

Теги: #коммюнике #g_20 #мир #итоги
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:16 14.10.2020
Зеленский: Украина будет укреплять свою армию и обороноспособность даже после наступления мира

Зеленский: Украина будет укреплять свою армию и обороноспособность даже после наступления мира

08:24 13.10.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37,8 млн, число жертв - 1 млн 80 тысяч

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37,8 млн, число жертв - 1 млн 80 тысяч

08:07 13.10.2020
Выбросы СО2 в 2020 году снизятся на 7% из-за пандемии, но восстановятся уже в 2021 году

Выбросы СО2 в 2020 году снизятся на 7% из-за пандемии, но восстановятся уже в 2021 году

05:03 13.10.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 38 млн

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 38 млн

08:46 12.10.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37,4 млн, число жертв - 1 млн 75 тыс.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37,4 млн, число жертв - 1 млн 75 тыс.

08:34 11.10.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37 млн, число жертв - 1 млн 70 тыс. - университет Хопкинса

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37 млн, число жертв - 1 млн 70 тыс. - университет Хопкинса

08:46 10.10.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36,8 млн, число жертв - 1 млн 67 тысяч

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36,8 млн, число жертв - 1 млн 67 тысяч

22:54 09.10.2020
В мире зафиксирован суточный рекорд числа заражений COVID-19, более 350 тыс. человек

В мире зафиксирован суточный рекорд числа заражений COVID-19, более 350 тыс. человек

08:18 09.10.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36,4 млн, число жертв - 1 млн 60 тыс.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36,4 млн, число жертв - 1 млн 60 тыс.

19:13 08.10.2020
IATA зафиксировала 44 случая передачи COVID в полете, сравнила риск заразиться с ударом молнии

IATA зафиксировала 44 случая передачи COVID в полете, сравнила риск заразиться с ударом молнии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве тяжело ранили военнослужащего и волонтера партии "Удар", он в реанимации

Российские наемники 1 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе в среду

Участники марша в честь Дня защитника Украины передали свои требования в ОПУ

Участники марша в честь Дня защитников Украины пришли под ОП, где озвучивают свои требования к власти

Скончался ветеран АТО/ООС Мыкитенко, поджегший себя на Майдане в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

В День защитника Украины нужно говорить и быть на Донбассе - Зеленский

Степанов: Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса

Кулеба призвал привлечь Россию к ответственности за кибератаку на парламент Норвегии

Представитель Украины при ЕС Точицкий вручил от имени Зеленского орден бывшему главе представительства ЕС в Украине Мингарелли

В Киеве тяжело ранили военнослужащего и волонтера партии "Удар", он в реанимации

"Благодарен каждому из вас" – Зеленский наградил украинских военнослужащих по случаю Дня защитника Украины

На Черниговщине у агитпалатки произошла драка и стрельба, полиция открыла уголовное производство

Российские наемники 1 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе в среду

Участники марша в честь Дня защитника Украины передали свои требования в ОПУ

Участники марша в честь Дня защитников Украины пришли под ОП, где озвучивают свои требования к власти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА