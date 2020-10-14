Финансовая G20 внепланово соберется в ноябре перед саммитом лидеров для обсуждения долга беднейших стран

Финансовая двадцатка в ноябре проведет внеочередную встречу для обсуждения механизмов уменьшения долговой нагрузки на страны с низким уровнем дохода, которые выходят за пределы Инициативы по приостановке обслуживания долга (DSSI).

"Учитывая масштабы кризиса COVID-19, значительную уязвимость долга и ухудшение перспектив во многих странах с низким уровнем дохода, мы признаем, что работа с долговыми обязательствами, выходящая за рамки DSSI, может потребоваться в каждом конкретном случае. В этом контексте мы договорились об "Общих правилах работы с долговыми обязательствами за пределами DSSI", которые согласованы Парижским клубом кредиторов. Мы ждем одобрения общих правил странами G20 в соответствии с их внутренними процедурами утверждения. С этой целью мы созовем в преддверии саммита лидеров G20 в Эр-Рияде в ноябре 2020 года внеочередную встречу министров финансов и управляющих центральных банков G20, на которой мы опубликуем общие правила, а также обсудим нерешенные вопросы, связанные с DSSI", - говорится в коммюнике по итогам очередной встречи министров финансов и глав центробанков G20, которая прошла в онлайн-режиме.

На этой встрече было принято решение о продлении DSSI на полгода. Эта инициатива позволяет странам с низким уровнем дохода приостанавливать официальные платежи по обслуживанию долга на двусторонней основе до конца 2020 года. "Мы договорились продлить DSSI на 6 месяцев и изучить к моменту проведения весенних встреч МВФ и Всемирного банка в 2021 году, требует ли экономическая и финансовая ситуация дальнейшего продления еще на 6 месяцев", - говорится в документе.

Министры и главы центробанков выразили разочарование тем, что частные кредиторы не подключились к инициативе, и рекомендовали им участвовать на сопоставимых с суверенами условиях по запросу стран-должников. При этом они поддержали действия многосторонних банков развития в этой сфере.

Министры также одобрили обновление Плана действий G20 в ответ на COVID-19, который был ими принят на встрече 15 апреля. План устанавливает ключевые принципы, которыми руководствуется "двадцатка" в своих ответных действиях на кризисную ситуацию, обязательства по конкретным мерам международного экономического сотрудничества в борьбе с кризисом и поддержке восстановления экономик. Одобренные обновления, как отмечается в коммюнике, обеспечат быстрое реагирование на меняющуюся ситуацию в области здравоохранения и экономики.

Кроме того, финансовая "двадцатка" обратилась к МВФ с просьбой подготовить анализ потребностей во внешнем финансировании развивающихся стран с низкими доходами в ближайшие годы и вариантов устойчивого финансирования, а к Всемирному банку - расширить масштабы своей работы и использовать новые инструменты для мобилизации частного финансирования в эти страны.