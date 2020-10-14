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21:57 14.10.2020

В День защитника Украины нужно говорить и быть на Донбассе - Зеленский

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В День защитника Украины нужно говорить и быть на Донбассе - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призывает в День защитника Украины, прежде всего, говорить, а также быть на Донбассе, где продолжается военный конфликт.

"Это действительно крутое место, которое сделало нас сильными. Решительными. Уверенными в своих силах. Теми, кто имеет право на собственное место на глобальной шахматной доске. Большую цену мы заплатили за эту силу. Донбасс - это уж точно о настоящих нас. О нашем выборе. О тех же "красных флажках", за которые нация уже никогда не зайдет. О ценности, которые не на словах, а... кровью. Именно здесь чувствуешь, какой силы исторический вызов предстал перед страной с началом войны. И что мы этот вызов не просто приняли. Именно здесь важно быть в такой день. Хотя в любой день для меня большая честь - быть среди этих ребят", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что благодаря преданности, смелости и пониманию украинских защитников, которые с 2014 года выполняют свой долг, украинское государство имеет особое место в истории.

"А нынешняя многодневная тишина - это прямое следствие именно силы и воли наших военных", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что сила украинских защитников дает возможность быть уверенными во время очень тяжелых переговоров.

"Ваша сила - это полная тишина по всей линии фронта. Ваша сила - залог того, что Украина вернет все свои временно оккупированные территории в семью. Иначе никак. Кровь героев - очень дорогая вещь в этом мире, чтобы мы не получили компенсации", - написал он.

"Посмотрите, сколько народов в мире только мечтают о своем собственном пути. Об именах героев, запечатлею в анналах истории человечества. О праве на большую гордость за то, что ты - часть семьи, которая может и умеет защищать свое право на жизнь. Украинцам - удалось. Именно на Донбассе это решился. Нет, это еще решается здесь", - добавил Зеленский.

Глава государства поблагодарил защитников и отметил, что их вклад бесценен, а страна благодаря им всегда будет иметь свой исторический шанс, который точно использует, "несмотря на сопротивление "старого мира".

Теги: #зеленский #украина #донбасс #день_защитника
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