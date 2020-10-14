Степанов: Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российскую вакцину, поскольку та не прошла третью стадию клинических испытаний.

"В мире не существует подтверждений того, что та вакцина, о которой говорят в Российской Федерации, прошла все фазы, особенно третью, клинических испытаний. Мы знаем, что в мире есть много изготовителей вакцин достаточно мощных компаний, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Третья стадия предусматривает большое количество людей, являющихся добровольцами. Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий – покупать или нет", - сказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в среду.

Министр отметил, что, прежде всего, нужно понимать безопасность любой вакцины и только тогда ее можно рекомендовать. Он добавил, что перед регистрацией любая вакцина должна пройти определенные стадии клинических испытаний.