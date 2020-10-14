Кулеба призвал привлечь Россию к ответственности за кибератаку на парламент Норвегии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал привлечь Россию к ответственности за кибератаку на парламент Норвегии, а Украина, в свою очередь, готова усиливать сотрудничество с Норвегией и другими партнерами для противодействия киберугрозам.

"Россия должна понести ответственность за кибератаки на парламент Норвегии. Украина готова к усилению сотрудничества с Норвегией и другими партнерами в противодействии киберугрозам. Евроатлантическая солидарность и взаимная поддержка имеют ключевое значение для противодействия вызовам гибридной войны", - написал Кулеба в своем Твиттере.