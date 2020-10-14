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21:17 14.10.2020

Кулеба призвал привлечь Россию к ответственности за кибератаку на парламент Норвегии

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Кулеба призвал привлечь Россию к ответственности за кибератаку на парламент Норвегии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал привлечь Россию к ответственности за кибератаку на парламент Норвегии, а Украина, в свою очередь, готова усиливать сотрудничество с Норвегией и другими партнерами для противодействия киберугрозам.

"Россия должна понести ответственность за кибератаки на парламент Норвегии. Украина готова к усилению сотрудничества с Норвегией и другими партнерами в противодействии киберугрозам. Евроатлантическая солидарность и взаимная поддержка имеют ключевое значение для противодействия вызовам гибридной войны", - написал Кулеба в своем Твиттере.

Теги: #рф #норвегия #кулеба #украина #кибератака
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