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19:23 14.10.2020

В Киеве тяжело ранили военнослужащего и волонтера партии "Удар", он в реанимации

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В Киеве тяжело ранили военнослужащего и волонтера партии "Удар", он в реанимации

В Соломенском районе Киева на военнослужащего и волонтера партии "Удар" мэра столицы Виталия Кличко во время раздачи им на улице газет совершил нападение вооруженный ножом мужчина, пострадавший в критическом состоянии, сообщил Кличко в Фейсбуке.

"Друзья! Сегодня, в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии "Удар" - молодого парня Станислава, который раздавал на улице газету. Парень, участник АТО/ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц", - написал Кличко.

Он отметил, что, по словам свидетелей, Станислав вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего, который цеплялся к другим волонтерам, а когда отвернулся, мужчина достал нож и нанес ему проникающее ранение в шею.

Потерпевшего забрала "скорая помощь". Сейчас он в реанимации.

Кличко добавил, что правоохранители оперативно задержали злоумышленника, продолжаются следственные действия.

"Убежден, злоумышленник понесет ответственность за всей в строгости закона. Станиславу желаю сил выжить. Спасибо медикам, которые делают все, чтобы спасти парня", - подытожил мэр.

 

Теги: #киев #украина #волонтер #нападение
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