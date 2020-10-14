"Благодарен каждому из вас" – Зеленский наградил украинских военнослужащих по случаю Дня защитника Украины

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских военнослужащих государственными наградами по случаю Дня защитника, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"У вас сложная, патриотическая работа. Вы защищаете нашу независимость, суверенитет. Благодарен каждому из вас. Вы делаете большое дело, за которое будут благодарны все поколения украинцев, - возвращаете нашу землю обратно. Верю в нашу общую победу над врагом", - сказал Зеленский, обращаясь к военным во время рабочей поездки в Донецкую область.

Глава государства поздравил военных с Днем защитника Украины.

"Вы - наши защитники. Берегите себя, берегите нас и всю нашу Украину", - отметил Зеленский.

Также он заслушал доклад об оперативной обстановке в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) и ознакомился с планом участков перспективного разминирования.