Российские наемники 1 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе в среду

С начала текущих суток, 14 октября, в районах ответственности бригад ВСУ зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей со стороны российских наемников, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Так, вблизи Водяного противник применил стрелковое оружие. Выстрелы были неприцельными, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.00 среды, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.