События

17:53 14.10.2020

Российские наемники 1 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе в среду

1 мин читать
Российские наемники 1 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе в среду

С начала текущих суток, 14 октября, в районах ответственности бригад ВСУ зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей со стороны российских наемников, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Так, вблизи Водяного противник применил стрелковое оружие. Выстрелы были неприцельными, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.00 среды, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Теги: #всу #оос #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:04 14.10.2020
Зеленский пообщался с военными в зоне проведения ООС на Донбассе

Зеленский пообщался с военными в зоне проведения ООС на Донбассе

13:31 14.10.2020
В ВСУ за сутки COVID-19 заболел 71 человек, 96 выздоровели

В ВСУ за сутки COVID-19 заболел 71 человек, 96 выздоровели

07:40 14.10.2020
Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

13:33 13.10.2020
Российские наемники с полуночи дважды нарушили режим тишины на Донбассе - Минобороны

Российские наемники с полуночи дважды нарушили режим тишины на Донбассе - Минобороны

11:04 13.10.2020
В ВСУ за сутки у 95 человек выявили COVID-19

В ВСУ за сутки у 95 человек выявили COVID-19

10:10 13.10.2020
На Майдане в Киеве поджог себя ветеран АТО/ООС

На Майдане в Киеве поджог себя ветеран АТО/ООС

07:24 13.10.2020
Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

18:16 12.10.2020
Российские наемники нарушили режим тишины в районе Авдеевки

Российские наемники нарушили режим тишины в районе Авдеевки

12:57 12.10.2020
В ВСУ за сутки выявлены 28 новых случаев COVID-19

В ВСУ за сутки выявлены 28 новых случаев COVID-19

11:13 12.10.2020
Зеленский считает победой только одну боевую потерю за 75 дней режима прекращения огня на Донбассе

Зеленский считает победой только одну боевую потерю за 75 дней режима прекращения огня на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Участники марша в честь Дня защитника Украины передали свои требования в ОПУ

Участники марша в честь Дня защитников Украины пришли под ОП, где озвучивают свои требования к власти

В Киеве проходит марш в честь Дня защитника Украины

Скончался ветеран АТО/ООС Мыкитенко, поджегший себя на Майдане в Киеве

Постановление о продлении и введении новых карантинных ограничений опубликовано на сайте Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

Участники марша в честь Дня защитника Украины передали свои требования в ОПУ

Участники марша в честь Дня защитников Украины пришли под ОП, где озвучивают свои требования к власти

Санкции в связи с Навальным могут коснуться разработчиков "Новичка" - МИД ФРГ

В Киеве проходит марш в честь Дня защитника Украины

Скончался ветеран АТО/ООС Мыкитенко, поджегший себя на Майдане в Киеве

Постановление о продлении и введении новых карантинных ограничений опубликовано на сайте Кабмина

Санкции ЕС в связи с делом Навального коснутся российского НИИ и сотрудников органов безопасности

Зеленский отправился на Донбасс на передовую, чтобы наградить военных

В мире число заболевших коронавирусом к зиме будет нарастать - глава Института Роберта Коха

Турецкое судно возобновляет поиск месторождений в Восточном Средиземноморье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА