Участники марша в честь Дня защитника Украины передали свои требования в ОПУ
Под зданием Офиса президента Украины на улице Банковой в центре Киева закончился марш националистических и патриотических организаций в честь Дня защитника Украины.
Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", у здания Офиса президента в среду днем собрались несколько тысяч участников марша.
Они озвучили свои требования, среди которых принятие закона о коллаборационистах, обеспечение действенной работы СБУ и Нацполиции по привлечению к ответственности граждан Украины, причастных к содействию политике РФ в Украине и инициирование решения о лишении лицензии на вешние каналов "112.Украина", "NewsOne", "ZIK" и "Интер".
Кроме этого, участники акции потребовали прекратить ограничения украинских военнослужащих по ведению огня в ответ на отстрелы российских наемников на Донбассе.
Организаторы марша передали свои требования в Офис президента, после чего зажгли пиротехнику и исполнили государственный гимн Украины.
В настоящее время акция завершилась, ее участники расходятся.
Нарушений общественного порядка во время мероприятия не наблюдалось.