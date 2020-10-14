Участники марша в честь Дня защитника Украины передали свои требования в ОПУ

Под зданием Офиса президента Украины на улице Банковой в центре Киева закончился марш националистических и патриотических организаций в честь Дня защитника Украины.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", у здания Офиса президента в среду днем собрались несколько тысяч участников марша.

Они озвучили свои требования, среди которых принятие закона о коллаборационистах, обеспечение действенной работы СБУ и Нацполиции по привлечению к ответственности граждан Украины, причастных к содействию политике РФ в Украине и инициирование решения о лишении лицензии на вешние каналов "112.Украина", "NewsOne", "ZIK" и "Интер".

Кроме этого, участники акции потребовали прекратить ограничения украинских военнослужащих по ведению огня в ответ на отстрелы российских наемников на Донбассе.

Организаторы марша передали свои требования в Офис президента, после чего зажгли пиротехнику и исполнили государственный гимн Украины.

В настоящее время акция завершилась, ее участники расходятся.

Нарушений общественного порядка во время мероприятия не наблюдалось.