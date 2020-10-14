Участники марша в честь Дня защитников Украины пришли под ОП, где озвучивают свои требования к власти

Колонна участников марша в честь Дня защитников Украины в Киеве пришла на ул.Банковую к зданию Офиса президента с требованием принять закон о коллаборационистах.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", у здания Офиса президента находятся несколько тысяч участников марша.

Участники акции скандируют "Слава Украине, Героям слава", "Зелю геть", "Герои не умирают". С собой активисты принесли баннеры "Марш УПА", "Нет капитуляции", а также партийную и национальную символику.

В настоящее время перед Офисом президента общественные деятели, активисты и ветераны российско-украинской войны озвучивают власти требования, среди которых:

- принять закон "О защите украинской государственности от "коллаборационизма", согласно которому в украинском правовом поле будет введено понятие "коллаборант", а также создадут специальную комиссию, которая будет рассматривать преступления коллаборантов;

- обеспечить действенную реакцию СБУ и Национальной полиции на пророссийскую деятельность граждан Украины, которые начиная с 2014 года были замечены в коллаборационизме;

- инициировать лишение лицензии на вещание пророссийских каналов 112, NewsOne, ZIK, Наш, Интер, Киев Live;

- прекратить ограничения украинских военнослужащих по ведению огня в ответ на обстрелы российских войск и наемников на Донбассе.