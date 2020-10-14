События

16:04 14.10.2020

Зеленский пообщался с военными в зоне проведения ООС на Донбассе

1 мин читать
Зеленский пообщался с военными в зоне проведения ООС на Донбассе

В День защитника Украины президент Владимир Зеленский посетил Центр морских операций в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.

Как сообщает в среду пресс-служба главы государства, Зеленский ознакомился с деятельностью Центра и поздравил с праздником военных, служащих в зоне проведения ООС.

"Хочу вас поблагодарить от всех украинцев за наши жизни, за наш покой, за то, что защищаете Украину, нашу независимость, наш суверенитет", - сказал Зеленский.

Президент вручил военнослужащим подарки и поинтересовался условиями проживания военных.

"В любой день мы готовы поддержать ребят. Если чего-то не хватает, если что не так - говорите. Правда - всегда самое ценное", - отметил Зеленский.

Теги: #оос #зеленский #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:45 14.10.2020
В ОПУ объяснили, чем обусловлен предложенный Зеленским вопрос об усилении уголовной ответственности за коррупцию

В ОПУ объяснили, чем обусловлен предложенный Зеленским вопрос об усилении уголовной ответственности за коррупцию

14:33 14.10.2020
Зеленский отправился на Донбасс на передовую, чтобы наградить военных

Зеленский отправился на Донбасс на передовую, чтобы наградить военных

14:32 14.10.2020
Зеленский предлагает украинцам ответить на вопрос: нужно ли пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах

Зеленский предлагает украинцам ответить на вопрос: нужно ли пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах

14:32 14.10.2020
Зеленский предлагает украинцам 25 октября ответить на вопрос, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах

Зеленский предлагает украинцам 25 октября ответить на вопрос, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах

12:16 14.10.2020
Зеленский: Украина будет укреплять свою армию и обороноспособность даже после наступления мира

Зеленский: Украина будет укреплять свою армию и обороноспособность даже после наступления мира

11:53 14.10.2020
Зеленский: мы не должны забывать всех защитников Украины, благодаря которым можем жить обычной жизнью

Зеленский: мы не должны забывать всех защитников Украины, благодаря которым можем жить обычной жизнью

09:41 14.10.2020
Зеленский почтил память воинов, погибших за независимость Украины

Зеленский почтил память воинов, погибших за независимость Украины

07:40 14.10.2020
Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

00:34 14.10.2020
Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой в матче над командой Испании

Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой в матче над командой Испании

00:06 14.10.2020
Зеленский: вопрос Крыма не должен забываться, а Украина наоборот пытается усилить работу над его решением

Зеленский: вопрос Крыма не должен забываться, а Украина наоборот пытается усилить работу над его решением

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Участники марша в честь Дня защитников Украины пришли под ОП, где озвучивают свои требования к власти

В Киеве проходит марш в честь Дня защитника Украины

Скончался ветеран АТО/ООС Мыкитенко, поджегший себя на Майдане в Киеве

Постановление о продлении и введении новых карантинных ограничений опубликовано на сайте Кабмина

Санкции ЕС в связи с делом Навального коснутся российского НИИ и сотрудников органов безопасности

ПОСЛЕДНЕЕ

Участники марша в честь Дня защитников Украины пришли под ОП, где озвучивают свои требования к власти

Санкции в связи с Навальным могут коснуться разработчиков "Новичка" - МИД ФРГ

В Киеве проходит марш в честь Дня защитника Украины

Скончался ветеран АТО/ООС Мыкитенко, поджегший себя на Майдане в Киеве

Постановление о продлении и введении новых карантинных ограничений опубликовано на сайте Кабмина

Санкции ЕС в связи с делом Навального коснутся российского НИИ и сотрудников органов безопасности

В мире число заболевших коронавирусом к зиме будет нарастать - глава Института Роберта Коха

В ВСУ за сутки COVID-19 заболел 71 человек, 96 выздоровели

Турецкое судно возобновляет поиск месторождений в Восточном Средиземноморье

Вооруженная агрессия против Украины не дает больше возможности легкомысленно относиться к защите государства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА