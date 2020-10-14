Зеленский пообщался с военными в зоне проведения ООС на Донбассе

В День защитника Украины президент Владимир Зеленский посетил Центр морских операций в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.

Как сообщает в среду пресс-служба главы государства, Зеленский ознакомился с деятельностью Центра и поздравил с праздником военных, служащих в зоне проведения ООС.

"Хочу вас поблагодарить от всех украинцев за наши жизни, за наш покой, за то, что защищаете Украину, нашу независимость, наш суверенитет", - сказал Зеленский.

Президент вручил военнослужащим подарки и поинтересовался условиями проживания военных.

"В любой день мы готовы поддержать ребят. Если чего-то не хватает, если что не так - говорите. Правда - всегда самое ценное", - отметил Зеленский.