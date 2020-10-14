События

15:27 14.10.2020

В Киеве проходит марш в честь Дня защитника Украины

1 мин читать
В Киеве проходит марш в честь Дня защитника Украины

В центре Киева, в парке им. Тараса Шевченко, стартовал марш патриотических и националистических организаций в честь Дня защитника Украины.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в парке им.Тараса Шевченко к 14.00 среды собрались несколько тысяч человек: представители патриотических и националистических организаций и партий, ветераны АТО/ООС, члены военно-патриотических обществ, военные реконструкторы и т.д.

В акции ко Дню защитника Украины участвуют члены националистических партий ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", Конгресса украинских националистов, "УНА-УНСО", а также видна символика добровольческого движения "ОУН", "Карпатской Сечи", "Сокола" и организации "Центурия".

С собой участники шествия принесли национальную символику, красно-чёрные флаги и партийные знамёна.

Помимо Дня защитника Украины присутствующие также отмечают День украинского казачества, христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День создания Украинской повстанческой армии.

Перед началом движения колонны в парке Шевченко состоялось торжественное вече с участием ветеранов УПА, АТО/ООС, волонтеров и представителей националистических партий.

Ожидается, что колонна участников проследует из парка по бульвару Шевченко вниз к Бессарабской площади, и по Крещатику проследует к Майдану Независимости, после чего участники акции направятся под здание Офиса президента на Банковой, чтобы высказать свои требования.

Теги: #киев #день_защитиника
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:31 14.10.2020
Участники марша в честь Дня защитников Украины пришли под ОП, где озвучивают свои требования к власти

Участники марша в честь Дня защитников Украины пришли под ОП, где озвучивают свои требования к власти

11:53 14.10.2020
Зеленский: мы не должны забывать всех защитников Украины, благодаря которым можем жить обычной жизнью

Зеленский: мы не должны забывать всех защитников Украины, благодаря которым можем жить обычной жизнью

11:07 14.10.2020
Порошенко поздравил защитников Украины

Порошенко поздравил защитников Украины

09:56 14.10.2020
В посольстве США поздравили украинских военных с Днем защитника Украины

В посольстве США поздравили украинских военных с Днем защитника Украины

09:41 14.10.2020
Зеленский почтил память воинов, погибших за независимость Украины

Зеленский почтил память воинов, погибших за независимость Украины

21:55 13.10.2020
Два человека задержаны за разбойное нападение в центре Киева – Офис генпрокурора

Два человека задержаны за разбойное нападение в центре Киева – Офис генпрокурора

16:32 13.10.2020
За минувшие сутки Covid-19 заболело рекордное количество жителей Киевской области – глава обладминистрации

За минувшие сутки Covid-19 заболело рекордное количество жителей Киевской области – глава обладминистрации

12:55 13.10.2020
В Киеве для больных коронавирусом развернули более 2,7 тыс. коек – Кличко

В Киеве для больных коронавирусом развернули более 2,7 тыс. коек – Кличко

10:10 13.10.2020
На Майдане в Киеве поджог себя ветеран АТО/ООС

На Майдане в Киеве поджог себя ветеран АТО/ООС

09:50 13.10.2020
В столичном метро во вторник из-за футбола возможны ограничения в работе

В столичном метро во вторник из-за футбола возможны ограничения в работе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Участники марша в честь Дня защитников Украины пришли под ОП, где озвучивают свои требования к власти

Скончался ветеран АТО/ООС Мыкитенко, поджегший себя на Майдане в Киеве

Постановление о продлении и введении новых карантинных ограничений опубликовано на сайте Кабмина

Санкции ЕС в связи с делом Навального коснутся российского НИИ и сотрудников органов безопасности

Зеленский: Украина будет укреплять свою армию и обороноспособность даже после наступления мира

ПОСЛЕДНЕЕ

Санкции в связи с Навальным могут коснуться разработчиков "Новичка" - МИД ФРГ

Зеленский пообщался с военными в зоне проведения ООС на Донбассе

Скончался ветеран АТО/ООС Мыкитенко, поджегший себя на Майдане в Киеве

Постановление о продлении и введении новых карантинных ограничений опубликовано на сайте Кабмина

Санкции ЕС в связи с делом Навального коснутся российского НИИ и сотрудников органов безопасности

Зеленский отправился на Донбасс на передовую, чтобы наградить военных

В мире число заболевших коронавирусом к зиме будет нарастать - глава Института Роберта Коха

В ВСУ за сутки COVID-19 заболел 71 человек, 96 выздоровели

Турецкое судно возобновляет поиск месторождений в Восточном Средиземноморье

Вооруженная агрессия против Украины не дает больше возможности легкомысленно относиться к защите государства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА