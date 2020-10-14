В Киеве проходит марш в честь Дня защитника Украины

В центре Киева, в парке им. Тараса Шевченко, стартовал марш патриотических и националистических организаций в честь Дня защитника Украины.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в парке им.Тараса Шевченко к 14.00 среды собрались несколько тысяч человек: представители патриотических и националистических организаций и партий, ветераны АТО/ООС, члены военно-патриотических обществ, военные реконструкторы и т.д.

В акции ко Дню защитника Украины участвуют члены националистических партий ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", Конгресса украинских националистов, "УНА-УНСО", а также видна символика добровольческого движения "ОУН", "Карпатской Сечи", "Сокола" и организации "Центурия".

С собой участники шествия принесли национальную символику, красно-чёрные флаги и партийные знамёна.

Помимо Дня защитника Украины присутствующие также отмечают День украинского казачества, христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День создания Украинской повстанческой армии.

Перед началом движения колонны в парке Шевченко состоялось торжественное вече с участием ветеранов УПА, АТО/ООС, волонтеров и представителей националистических партий.

Ожидается, что колонна участников проследует из парка по бульвару Шевченко вниз к Бессарабской площади, и по Крещатику проследует к Майдану Независимости, после чего участники акции направятся под здание Офиса президента на Банковой, чтобы высказать свои требования.