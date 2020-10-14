События

13:31 14.10.2020

В ВСУ за сутки COVID-19 заболел 71 человек, 96 выздоровели

1 мин читать
В ВСУ за сутки COVID-19 заболел 71 человек, 96 выздоровели

71 новый случай заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зафиксирован в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 914 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в среду утром.

Из общего числа заболевших за сутки в учреждения здравоохранения определены 28 человек, остальные 43 лечатся дома под наблюдением врачей. У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У лечащихся дома наблюдается легкое течение болезни.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровел 3 тыс 1 человек, летальных случаев - 11.

При этом днем ранее сообщалось о 2 тыс. 905 выздоровевших и 939 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровели 96 человек, а количество болеющих умельшилось на 25. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 576 человека, у 65 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

Теги: #всу #коронавирус #covid_19
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:35 14.10.2020
В Раде переболели и болеют Covid-19 до 60 нардепов – Разумков

В Раде переболели и болеют Covid-19 до 60 нардепов – Разумков

13:33 14.10.2020
В мире число заболевших коронавирусом к зиме будет нарастать - глава Института Роберта Коха

В мире число заболевших коронавирусом к зиме будет нарастать - глава Института Роберта Коха

08:59 14.10.2020
В Украине за сутки 5 590 заболевших COVID-19, 2 137 выздоровели, 107 больных скончались – СНБО

В Украине за сутки 5 590 заболевших COVID-19, 2 137 выздоровели, 107 больных скончались – СНБО

21:34 13.10.2020
В Нидерландах со среды вводят дополнительные ограничения для борьбы с коронавирусом

В Нидерландах со среды вводят дополнительные ограничения для борьбы с коронавирусом

21:00 13.10.2020
В Великобритании фиксируют рекордные показатели смертности среди инфицированных COVID-19

В Великобритании фиксируют рекордные показатели смертности среди инфицированных COVID-19

20:34 13.10.2020
Италия должна избежать нового общенационального карантина из-за коронавируса - премьер

Италия должна избежать нового общенационального карантина из-за коронавируса - премьер

19:00 13.10.2020
Порошенко обнародовал план неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса

Порошенко обнародовал план неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса

18:55 13.10.2020
Порошенко выздоровел от Covid-19

Порошенко выздоровел от Covid-19

18:50 13.10.2020
Кабмин обновил критерии адаптивного карантина

Кабмин обновил критерии адаптивного карантина

18:37 13.10.2020
Кабмин рекомендовал школам установить каникулы с 15 по 30 октября с дальнейшем переходом на дистанционное и смешанное обучение

Кабмин рекомендовал школам установить каникулы с 15 по 30 октября с дальнейшем переходом на дистанционное и смешанное обучение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Постановление о продлении и введении новых карантинных ограничений опубликовано на сайте Кабмина

Санкции ЕС в связи с делом Навального коснутся российского НИИ и сотрудников органов безопасности

Зеленский: Украина будет укреплять свою армию и обороноспособность даже после наступления мира

Зеленский: мы не должны забывать всех защитников Украины, благодаря которым можем жить обычной жизнью

В Украине за сутки 5 590 заболевших COVID-19, 2 137 выздоровели, 107 больных скончались – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Постановление о продлении и введении новых карантинных ограничений опубликовано на сайте Кабмина

Санкции ЕС в связи с делом Навального коснутся российского НИИ и сотрудников органов безопасности

Зеленский отправился на Донбасс на передовую, чтобы наградить военных

Турецкое судно возобновляет поиск месторождений в Восточном Средиземноморье

Вооруженная агрессия против Украины не дает больше возможности легкомысленно относиться к защите государства

Зеленский: Украина будет укреплять свою армию и обороноспособность даже после наступления мира

Зеленский: мы не должны забывать всех защитников Украины, благодаря которым можем жить обычной жизнью

Абсолютное большинство украинцев считают себя патриотами, почти 60% готовы защищать Украину с оружием в руках – опрос "Рейтинга"

В четверг на западе Украины похолодает, в пятницу в большинстве областей пройдут дожди

SpaceX готовится запустить на орбиту новую группу из 60 интернет-спутников Starlink

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА