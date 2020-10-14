В ВСУ за сутки COVID-19 заболел 71 человек, 96 выздоровели

71 новый случай заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зафиксирован в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 914 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в среду утром.

Из общего числа заболевших за сутки в учреждения здравоохранения определены 28 человек, остальные 43 лечатся дома под наблюдением врачей. У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У лечащихся дома наблюдается легкое течение болезни.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровел 3 тыс 1 человек, летальных случаев - 11.

При этом днем ранее сообщалось о 2 тыс. 905 выздоровевших и 939 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровели 96 человек, а количество болеющих умельшилось на 25. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 576 человека, у 65 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.