Турецкое судно возобновляет поиск месторождений в Восточном Средиземноморье

Турецкое исследовательское судно "Оруч Реис" в среду возобновляет вызывающий недовольство стран ЕС и США процесс поиска месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье, передает агентство "Анадолу".

По его информации, во вторник экипаж протестировал оборудование, а в среду - должен приступить к работе.

В ночь на понедельник стало известно, что судно "Оруч Реис" вышло в море для продолжения геологоразведочной деятельности в Восточном Средиземноморье.

В понедельник в МИД Греции назвали эти действия Турции угрозой для стабильности в регионе. Недовольство Анкарой выразили и другие европейские страны, а также США.

В последние месяцы ситуация в Восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Поиском месторождений углеводородов занимается, в частности, "Оруч Реис".

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.