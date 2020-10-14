Вооруженная агрессия против Украины не дает больше возможности легкомысленно относиться к защите государства

Сегодняшняя вооруженная агрессия против Украины навсегда закрыла для украинцев возможность легкомысленно относиться к вопросам защиты своей государственности, отмечают в Офисе президента Украины.

"Вспомните время, когда война только начиналась: все мгновенно стало настоящим, оживив много эпизодов со страниц нашей бурной национальной истории, которая до того могла казаться чем-то далеким и фантастическим. В 2014 году все стало иным. Герои стали героями, а враги - врагами. И мы, наконец, поняли, что такое быть настоящим защитником страны, когда ежедневно приходится менять свою личную жизнь на возможность счастливой жизни всей Украины", - говорится в поздравлении с Днем защитника Украины на сайте Офиса президента в среду.

В ОП указали, что украинцы не раз теряли свои исторические возможности, и так же много раз находили новые, чтобы, наконец, получить свое независимое государство. "Которое наш народ много лет самоотверженно защищает от порабощения. Это действительно всенародное дело. Сегодня мы чтим память героев, отдавших жизнь за свободу и независимость Украины. Их подвиг будут помнить все грядущие поколения украинцев. Это абсолютная истина", - подчеркнули в ОП.

В Офисе президента отметили, что нынешние украинцы – сильные, современные, перспективные, умеют брать на себя ответственность, готовы платить высокую цену за свою свободу, хорошо знают своих врагов и точно понимают любое политическое коварство, и не сомневаются в своих друзьях.

"Потому что мы – зрелая нация, у которой есть пантеон великих защитников, и которая четко понимает свои цивилизационные цели. Сегодня, кстати, тот самый важный день, когда мы должны говорить сообща, в один голос. Говорить о том, что мы все - украинцы и в этом мире у нас есть только одна Украина, которую мы всегда должны защищать. Потому что это наше сердце, наш дух, наши мечты, наша судьба. Уже седьмой год смысл этих слов очень практичен. Это не просто что-то обязательное и сугубо официозное, что нужно пафосно говорить по случаю выдающегося дня", - говорится в поздравлении.

В Офисе президента поблагодарили каждого, кто защищает государство в рядах Вооруженных силах, выполняя свой долг с честью, кто работает ради безопасности Украины в специальных службах, и каждого, кто помнит, что "легальная работа и добросовестная уплата налогов является честным вкладом также и в нашу национальную оборону, что помогает ей быть системной и современной".

"Народ невозможно одолеть. Никогда. Украинцы так долго и с такой болью шли к своей государственности, что теперь точно не отступят. Сколько бы кто-то не разрывал наше общество спекуляциями, как бы не играл с человеческими эмоциями и чем бы не угрожал государству за столом переговоров. Украина была, есть и будет. Это - настоящее. И это уже исторически доказанный факт. Слава защитникам Украины! Слава Украине!", - указали в ОП.