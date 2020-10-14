События

12:29 14.10.2020

Вооруженная агрессия против Украины не дает больше возможности легкомысленно относиться к защите государства

3 мин читать
Вооруженная агрессия против Украины не дает больше возможности легкомысленно относиться к защите государства

Сегодняшняя вооруженная агрессия против Украины навсегда закрыла для украинцев возможность легкомысленно относиться к вопросам защиты своей государственности, отмечают в Офисе президента Украины.

"Вспомните время, когда война только начиналась: все мгновенно стало настоящим, оживив много эпизодов со страниц нашей бурной национальной истории, которая до того могла казаться чем-то далеким и фантастическим. В 2014 году все стало иным. Герои стали героями, а враги - врагами. И мы, наконец, поняли, что такое быть настоящим защитником страны, когда ежедневно приходится менять свою личную жизнь на возможность счастливой жизни всей Украины", - говорится в поздравлении с Днем защитника Украины на сайте Офиса президента в среду.

В ОП указали, что украинцы не раз теряли свои исторические возможности, и так же много раз находили новые, чтобы, наконец, получить свое независимое государство. "Которое наш народ много лет самоотверженно защищает от порабощения. Это действительно всенародное дело. Сегодня мы чтим память героев, отдавших жизнь за свободу и независимость Украины. Их подвиг будут помнить все грядущие поколения украинцев. Это абсолютная истина", - подчеркнули в ОП.

В Офисе президента отметили, что нынешние украинцы – сильные, современные, перспективные, умеют брать на себя ответственность, готовы платить высокую цену за свою свободу, хорошо знают своих врагов и точно понимают любое политическое коварство, и не сомневаются в своих друзьях.

"Потому что мы – зрелая нация, у которой есть пантеон великих защитников, и которая четко понимает свои цивилизационные цели. Сегодня, кстати, тот самый важный день, когда мы должны говорить сообща, в один голос. Говорить о том, что мы все - украинцы и в этом мире у нас есть только одна Украина, которую мы всегда должны защищать. Потому что это наше сердце, наш дух, наши мечты, наша судьба. Уже седьмой год смысл этих слов очень практичен. Это не просто что-то обязательное и сугубо официозное, что нужно пафосно говорить по случаю выдающегося дня", - говорится в поздравлении.

В Офисе президента поблагодарили каждого, кто защищает государство в рядах Вооруженных силах, выполняя свой долг с честью, кто работает ради безопасности Украины в специальных службах, и каждого, кто помнит, что "легальная работа и добросовестная уплата налогов является честным вкладом также и в нашу национальную оборону, что помогает ей быть системной и современной".

"Народ невозможно одолеть. Никогда. Украинцы так долго и с такой болью шли к своей государственности, что теперь точно не отступят. Сколько бы кто-то не разрывал наше общество спекуляциями, как бы не играл с человеческими эмоциями и чем бы не угрожал государству за столом переговоров. Украина была, есть и будет. Это - настоящее. И это уже исторически доказанный факт. Слава защитникам Украины! Слава Украине!", - указали в ОП.

Теги: #офис_президента #агрессия_рф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:00 12.10.2020
У военной разведки есть доказательства использования Россией на территории Украины почти всех типов БПЛА, которые есть на вооружении в ВС РФ

У военной разведки есть доказательства использования Россией на территории Украины почти всех типов БПЛА, которые есть на вооружении в ВС РФ

12:12 12.10.2020
Замглавы Офиса президента Жовква: заявление по итогам саммита Украина-ЕС было едва ли не самым сильным за время их проведения

Замглавы Офиса президента Жовква: заявление по итогам саммита Украина-ЕС было едва ли не самым сильным за время их проведения

12:12 07.10.2020
В "Слуге народа" предлагают Раде запретить телерадиоорганизациям отрицать факты военной агрессии РФ

В "Слуге народа" предлагают Раде запретить телерадиоорганизациям отрицать факты военной агрессии РФ

16:57 01.10.2020
В Офисе президента соболезнуют в связи с гибелью сотрудницы посольства США в Киеве, намерены способствовать установлению всех обстоятельств

В Офисе президента соболезнуют в связи с гибелью сотрудницы посольства США в Киеве, намерены способствовать установлению всех обстоятельств

11:08 01.10.2020
Более половины украинцев считает Россию агрессором, угрожающим существованию страны - опрос

Более половины украинцев считает Россию агрессором, угрожающим существованию страны - опрос

09:19 01.10.2020
Офис Зеленского: нужно четко установить причины масштабного распространения пожаров на Луганщине и оперативно оказать помощь пострадавшим

Офис Зеленского: нужно четко установить причины масштабного распространения пожаров на Луганщине и оперативно оказать помощь пострадавшим

18:19 30.09.2020
Ермак: некоторые члены команды президента допускают ошибки и могут вступать в конфликт с позицией государства, что требует выводов, и это нормальный рабочий процесс

Ермак: некоторые члены команды президента допускают ошибки и могут вступать в конфликт с позицией государства, что требует выводов, и это нормальный рабочий процесс

08:00 30.09.2020
"Неприятно удивлены личными оценками и комментариями" – в Офисе президента отреагировали на заявление Фокина

"Неприятно удивлены личными оценками и комментариями" – в Офисе президента отреагировали на заявление Фокина

12:43 26.09.2020
Правоохранители проверят оборонные контракты и проконтролируют расследование преступлений по покупке и обслуживанию военной техники - замглавы Офиса президента

Правоохранители проверят оборонные контракты и проконтролируют расследование преступлений по покупке и обслуживанию военной техники - замглавы Офиса президента

20:48 18.09.2020
Ермак выступил за поиск варианта разумного сокращения бюджетных расходов на деятельность Офиса президента

Ермак выступил за поиск варианта разумного сокращения бюджетных расходов на деятельность Офиса президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Украина будет укреплять свою армию и обороноспособность даже после наступления мира

Зеленский: мы не должны забывать всех защитников Украины, благодаря которым можем жить обычной жизнью

В Украине за сутки 5 590 заболевших COVID-19, 2 137 выздоровели, 107 больных скончались – СНБО

Президент Польши убежден, что нельзя допустить замораживания конфликта на Донбассе

Зеленский: встреча с MI-6 была посвящена помощи в защите суверенитета Украины, проблеме дезинформации и фейков, финансирования телеканалов

ПОСЛЕДНЕЕ

В мире число заболевших коронавирусом к зиме будет нарастать - глава Института Роберта Коха

В ВСУ за сутки COVID-19 заболел 71 человек, 96 выздоровели

Турецкое судно возобновляет поиск месторождений в Восточном Средиземноморье

Зеленский: Украина будет укреплять свою армию и обороноспособность даже после наступления мира

Зеленский: мы не должны забывать всех защитников Украины, благодаря которым можем жить обычной жизнью

Абсолютное большинство украинцев считают себя патриотами, почти 60% готовы защищать Украину с оружием в руках – опрос "Рейтинга"

В четверг на западе Украины похолодает, в пятницу в большинстве областей пройдут дожди

SpaceX готовится запустить на орбиту новую группу из 60 интернет-спутников Starlink

Анкара призывает к четырехсторонним переговорам с РФ, Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху

В посольстве США поздравили украинских военных с Днем защитника Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА