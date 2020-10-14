Зеленский: Украина будет укреплять свою армию и обороноспособность даже после наступления мира

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина стремится к установлению мира на Донбассе, но одновременно заботится об укреплении сектора безопасности и обороны.

"Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну и не терять своих героев. Делаем все возможное, чтобы в Украине наступил желанный мир. Сегодня 80-й день, как объявлено прекращение огня. И, несмотря на попытки его сорвать, мы надеемся, что "тишина" на востоке Украины будет стабильной и постоянной", - сказал он, выступая на церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея им. Ивана Богуна в День защитника Украины.

При этом Зеленский подчеркнул, что наступление в Украине мира не будет означать, что государство перестанет заботиться об обороноспособности своего войска.

"Наоборот сегодня мы сосредоточены на максимальном развитии украинской армии. Мы увеличиваем расходы на сектор безопасности и обороны Украины. Активно работаем для усиления обороноспособности с нашими международными партнерами", - отметил он.

Президент указал, что Украина должна иметь не только мощные сухопутные войска, но и современную и боеспособную авиацию, военно-морской флот, системы ПВО и многое другое.

"Только сильное войско будет залогом дальнейшего мира и свободного развития нашей несокрушимой Украины", - заявил он.

Глава государства убежден, что сильная армия невозможно без отважных и подготовленных защитников. "Мы очень стараемся, чтобы каждый, кто служит Украине, чувствовал, насколько является важным для государства. Достойное обеспечение и условия для наших защитников и их семей – задача для нас номер один", - сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что Украина использует потенциал, который открылся перед Украиной после получения статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. "Внедрение стандартов НАТО и взаимосовместимость наших войск с войсками альянса – всё это важные шаги Украины на пути к нашему будущему", - считает он.