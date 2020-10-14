Зеленский: мы не должны забывать всех защитников Украины, благодаря которым можем жить обычной жизнью

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинцы, живя обычной жизнью в мирных городах и селах Украины, не должны забывать тех, кто с оружием в руках защищает родину, ее самостоятельность и независимость.

"Сегодня мы все склоняемся перед нашими воинами за мирное небо и спокойный сон в украинских городах и селах. Согласитесь, мы очень быстро привыкаем к хорошему, воспринимаем это как привычное состояние вещей. Но не должны забывать: когда мы ужинаем в ресторане, едем с друзьями на пикник, играем со своими детьми, развлекаемся, путешествуем, одним словом – живем, есть те, кто с оружием в руках и днем, и ночью, и в жару, и в мороз защищает нашу Родину. Чтобы все мы могли жить обычной жизнью, а Украина была самостоятельной и независимой", - сказал он, выступая на церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея им.Ивана Богуна в День защитника Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский призвал граждан никогда не забывать о подвигах воинов и благодарить их ежедневно, а не только в День защитника Украины. Он отметил, что сегодняшний праздник касается не только мужчин, ведь среди украинских воинов – много отважных и сильных женщин и девушек, которые, не уступая мужчинам, мужественно выполняют свой непростой долг.

"Сегодня мы благодарим их всех: храбрых мужчин и женщин, юношей и девушек из Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и других силовых структур. Спасибо добровольцам, волонтерам, медикам и всем, кто служит Родине", - отметил он.

Глава государства указал, что День защитника Украины – это праздник отважных, несокрушимых, мужественных и непобедимых людей. "День тех, благодаря кому мы находимся здесь, на своей земле, под своими сине-желтыми флагами, в своей, свободной и независимой Украине. День тех, кто на протяжении веков защищал нашу землю. А в 2014 году защитил Украину от российской агрессии. И продолжает защищать сегодня", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что эта война принесла Украине колоссальные потери, и самые болезненные из них – это человеческие жизни, жизни "лучших сыновей и дочерей нашего народа, которые погибли за нашу независимость, за Украину".