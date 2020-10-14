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11:44 14.10.2020

В четверг на западе Украины похолодает, в пятницу в большинстве областей пройдут дожди

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В четверг на западе Украины похолодает, в пятницу в большинстве областей пройдут дожди

В ближайшие сутки, 15 октября, на территорию западных областей Украины начнет поступать холодный воздух, на остальной территории сохранится теплая и преимущественно сухая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в восточных областях и на Закарпатье, днем на крайнем западе страны пройдет небольшой дождь, на остальной территории - без осадков. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9°, днем 14-19°, в западных областях местами 10-13°; в южной части ночью 8-13°, днем 18-23°.

В Киеве в четверг - без осадков. Температура ночью 7-9°, днем 16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 15 октября самая высокая температура днем была зафиксирована за весь период метеорологических наблюдений на отметке 24,1 градусов тепла в 2019 году, самая низкая ночью – на отметке 7,8 градусов мороза в 1898 году.

В пятницу, 16 октября, ночью в Украине преимущественно без осадков, лишь на севере страны пройдет небольшой дождь. Днем в большинстве областей дожди, в Карпатах мокрый снег. Ветер преимущественно на северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 4-9° тепла, днем 8-13°; в северных областях ночью 7-12°, днем 11-16°; на остальной территории ночью 9-14°, днем 18-23°

В Киеве 16 октября ночью ожидается небольшой, днем умеренный дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 12-14°.

Теги: #укргидрометцентр
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