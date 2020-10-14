SpaceX готовится запустить на орбиту новую группу из 60 интернет-спутников Starlink

Американская компания SpaceX в воскресенье планирует произвести запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск 14-й по счету группы интернет-спутников Starlink намечен на 18 октября в 08:27 по времени Восточного побережья США (15:27 мск) со стартового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Это будет уже второй запуск за месяц. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была успешно запущена 6 октября. Орбитальная группировка SpaceX c начала развертываться в мае прошлого года уже состоит из 773 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.