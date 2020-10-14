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10:46 14.10.2020

Анкара призывает к четырехсторонним переговорам с РФ, Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху

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Анкара призывает к четырехсторонним переговорам с РФ, Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху

Турция предлагает провести четырехсторонние переговоры с участием России, Азербайджана и Армении по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает турецкое телевидение.

"Поскольку Россия находится на стороне Армении, а мы, Турция, поддерживаем Азербайджан, давайте встретимся вчетвером, чтобы обсудить решение этих проблем", - заявил в эфире телевидения представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

"Так как Минская группа не смогла найти решение на протяжении более 30 лет, пришло время найти новый механизм", - добавил он.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны. Со своей стороны, Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана. Боевые действия в зоне конфликта продолжаются, стороны несут потери в живой силе и технике.

9 октября главы МИД Армении и Азербайджана по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Военные ведомства Армении и Азербайджана в тот же день начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей и нанесении ударов в зоне карабахского конфликта.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются РФ, Франция и США.

Теги: #переговоры #турция #карабах
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