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09:56 14.10.2020

В посольстве США поздравили украинских военных с Днем защитника Украины

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Соединенные Штаты Америки поздравляют украинских военнослужащих с Днем защитника Украины и чтут память погибших в ходе российской агрессии.

Об этом говорится в поздравлении атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт, размещенном в Twitter посольства Украины в среду.

Мы отдаем честь мужчинам и женщинам, которые продолжают самоотверженно прилагать усилия к защите евроатлантического курса Украины, а также ее границ в условиях непрерывной российской агрессии. Мы поздравляем защитников Украины. Благодарим их за самопожертвование и за то, что подвергаются риску каждый день", - говорится в поздравлении

Также Стюарт отметила, что когда заместитель государственного секретаря США Стивен Биген и государственный секретарь США Майкл Помпео приезжали в Украину, они посещали мемориалы погибшим солдатам, "потому что именно солдаты, пожертвовав собой, помогли защитить демократию, суверенитет и территориальную целостность Украины" во время российской агрессии.

"В День защитника Украины и каждый день мы чтим память отважных украинцев, которые отдали свои жизни, чтобы защитить свою страну", - подчеркнула она.

Стюарт также добавила, обращаясь к украинским военнослужащим, что США "являются и будут вашим нерушимым партнером".

Теги: #посольство_сша #день_защитиника
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