В Украине за сутки 5 590 заболевших COVID-19, 2 137 выздоровели, 107 больных скончались – СНБО

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 5 590 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2 137 пациентов, умерли 107 ранее заболевших, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 13 октября, было зафиксировано 5 133 заболевших. 12 октября в Украине зафиксировали 4 420 новых случаев заболевания COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро среды 276 177 человек, умерли от COVID-19 с начала пандемии 5 229 человек, выздоровели – 118 699.

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 6 193.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 152 249 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (637), Киеве (422), Львовской области (345), Днепропетровской (342),