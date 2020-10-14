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07:40 14.10.2020

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 13 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано шесть нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020. В частности, нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск с применением ручного противотанкового гранатомета задокументировано вблизи Зайцево, а из автоматического станкового гранатомета - неподалеку населенных пунктов Пески и Орехово. Также огневую активность противника зафиксировано в районе населенного пункта Хутор Вильный. На этом участке противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия…Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

"С начала текущих суток, 14 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. Однако украинские воины бдительности не теряют и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", - подытожили  в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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