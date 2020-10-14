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06:08 14.10.2020

Twitter заблокировал ряд аккаунтов, якобы принадлежащих сторонникам Трампа

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Twitter заблокировал ряд аккаунтов, якобы принадлежащих сторонникам Трампа

witter приостановил работу ряда аккаунтов, якобы принадлежащих чернокожим сторонникам президента США Дональда Трампа, сообщают американские СМИ.

Деятельность ряда аккаунтов в Twitter была приостановлена из-за спама и манипуляций платформой, уточняют СМИ.

По словам представителя социальной сети, сейчас компания изучает деятельность других аналогичных аккаунтов, и, если будет установлено, что они нарушают политику Twitter, они также будут заблокированы.

Отмечается, что блокировке подверглись 12 аккаунтов, владельцы которых использовали чужие фотографии.

Некоторые аккаунты смогли привлечь тысячи подписчиков, прежде чем их деятельность была приостановлена.

Теги: #твиттер #сша #блокировка #аккаунты
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