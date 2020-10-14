На Луганщине после угроз испортили автомобиль правозащитницы - Денисова

В Лисичанске Луганской области испортили автомобиль правозащитницы и директора "Восточной правозащитной группы" Веры Ястребовой, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"В автомобиле разбито лобовое стекло, порезанная резина всех четырех колес, перерезаны провода внутри салона и похищенные государственные автомобильные номера и взбитые боковые зеркала. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Вера сейчас находится на лечении в другом регионе страны", - написала Денисова на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Денисова отметила, что пострадавшая Ястребова сообщила, что ей неоднократно звонили с незнакомых номеров и угрожали. Все эти события она связывает с ее правозащитной деятельностью.

"Обращаюсь к правоохранителям, которые занимаются расследованием с просьбой принять все необходимые меры для раскрытия этого преступления, а высшее руководство МВД Украины осуществлять постоянный контроль за расследованием", - подытожила Денисова.