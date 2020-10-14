Замгоссекретаря США обсудил с президентом Молдовы предстоящие в стране выборы

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл в разговоре с президентом Молдовы Игорем Додоном обсудил предстоящие в стране президентские выборы, сообщила во вторник пресс-служба госдепартамента.

"Заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл разговаривал сегодня с президентом Молдовы Игорем Додоном и бывшим премьер-министром Майей Санду о президентских выборах, которые пройдут1 ноября", - говорится в сообщении.

"Хейл указал на важность свободного и честного избирательного процесса, уважающего волю молдавского народа, устранения незаконной зарубежной поддержки политических кампаний и беспристрастного доступа к СМИ в соответствии с законами Молдовы", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что "США поддерживают масштабное наблюдение за избирательным процессом, в том числе с привлечением наблюдателей из Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека".