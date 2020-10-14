Зеленский: вопрос Крыма не должен забываться, а Украина наоборот пытается усилить работу над его решением

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что вопрос о деоккупации и возвращении Украине Крыма не должен забываться, а инициатива Украины о создании "Крымской платформы" как раз направлена на усиление работы по этому вопросу.

"Это не просто война на Донбассе. С чего всё началось? С аннексии Крыма Российской Федерацией. Об этом мы все, мир не должен забывать", - сказал он в совместном интервью с президентом Польши Анджеем Дудой украинскому телеканалу "Украина" и польскому "TVP1".

Зеленский отметил, что на переговорах "Нормандской четверки" и затем на заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе вопрос Крыма не поднимается. "И здесь мы благодарны (Польше – ИФ) за эту поддержку, что не забывает этот вопрос (Крыма – ИФ). И наоборот, мы усиливаем решение этого вопроса. Создается "Крымская платформа", к которой Украина хочет привлечь всех своих друзей, все страны, которые хотят деоккупации Крыма", - указал он.