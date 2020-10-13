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23:52 13.10.2020

Президент Польши убежден, что нельзя допустить замораживания конфликта на Донбассе

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Президент Польши убежден, что нельзя допустить замораживания конфликта на Донбассе

Президент Польши Анджей Дуда подчеркивает, что нельзя допустить, чтобы война на Донбассе переросла в замороженный конфликт, а Украина должна восстановить свою территориальную целостность, включая Крым.

"В 2014 году, когда Россия напала на Украину, произошла оккупация Крыма, де-факто оккупация территорий Донецкой и Луганской области, это было глубокое нарушение международного права. И это продолжается. Примат международного права не был восстановлен. И это нужно четко сказать. Война, которую Россия де-факто объявила Украине, закончится тогда, когда Украина получит полный контроль над своими законными границами, получит полностью Крым и контроль над Донецкой и Луганской областью. Это основное условие, и этого должно твердо требовать всё международное сообщество. Я это подчеркиваю на каждом форуме", - сказал он в совместном интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским украинскому телеканалу "Украина" и польскому телеканалу "TVP1".

Дуда указал, что есть санкции в отношении России, но главное – от этих санкций не отступать.

"И нужно на каждом шагу повторять, что нельзя релятивизировать эту ситуацию, нельзя допустить, чтобы здесь, в нашей части Европы возник замороженный конфликт. Потому что такие ситуации могут тянуться годами, и быть постоянно очагом войны. Посмотрите на Нагорный Карабах – это пример десятилетиями замороженного конфликта. Мы не можем допустить того, чтобы такая ситуация произошла в Украине. И международное сообщество должно твердо требовать от России, чтобы она покинула эти украинские территории", - заявил он.

Теги: #президент #польша #мнение #украина
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