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23:47 13.10.2020

Глава МИД Франции допустил возможность Brexit без соглашения сторон

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Глава МИД Франции допустил возможность Brexit без соглашения сторон

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил о вероятности того, что соглашение о будущих отношениях Евросоюза и Великобритании так и не будет заключено.

"На данный момент гипотеза "без сделки" является очень достоверной гипотезой, к сожалению, вероятной сегодня", - заявил глава французского МИД во вторник, выступая на заседании комитета по иностранным делам Национального собрания.

"Известна способность британцев выстраивать тактику", - сказал Ле Дриан, слова которого приводят французские СМИ.

Однако, полагает он, время для тактики прошло. "Игры закончились, мы подошли к концу", - продолжил министр.

"Это означает, что между 15 октября и серединой ноября все должно быть решено", - объяснил Ле Дриан, добавив, что сторона ЕС готовится к любому исходу.

Brexit будет центральным вопросом повестки заседания Европейского совета 15-16 октября в Брюсселе.

"В интересах обеих сторон заключить соглашение до конца переходного периода. Однако это не может произойти любой ценой. Ближайшие дни будут решающими", - заявил во вторник в своем письме-приглашении на саммит ЕС главам государств и правительств стран Евросоюза председатель Евросовета Шарль Мишель.

Он отметил, что к главным нерешенным вопросам относятся, в частности, равные условия игры, рыболовство и управление соглашением.

Теги: #соглашение #ес #великобритания #франция
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