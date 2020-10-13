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23:12 13.10.2020

Зеленский: встреча с MI-6 была посвящена помощи в защите суверенитета Украины, проблеме дезинформации и фейков, финансирования телеканалов

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Зеленский: встреча с MI-6 была посвящена помощи в защите суверенитета Украины, проблеме дезинформации и фейков, финансирования телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с представителями Секретной службы разведки (MI-6) в рамках его недавнего визита в Великобританию обсуждалась проблема дезинформации и фейковых новостей, и посоветовал отечественным СМИ тщательно проверять информацию, которую они публикуют.

"У нас была встреча в офисе МI-6. К сожалению, не всю информацию я могу говорить. То есть это государственные дела. Я прочитал о том, что пишут о составе этой встречи. Во-первых, там был другой состав на этой встрече", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Одесскую область во вторник, сообщает пресс-служба главы государства.

Также, по его словам, вопрос, который по версии некоторых украинских СМИ якобы поднимался на этой встрече, на самом деле вообще не рассматривался.

"Из всего объема вопросов с нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять", - подчеркнул Зеленский.

Президент сообщил, что одна из тем, которые обсуждались на встрече, касалась противодействия дезинформации и фейковым новостям.

"Как раз они сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами", - рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что вопросы защиты свободы и защиты информации очень важны для безопасности государства, поэтому актуальным является создание независимых СМИ.

Президент надеется, что журналисты будут беречь свой авторитет и, несмотря на то, кто является владельцем того или иного СМИ, проверять информацию.

"Мне кажется, что главное содержание этой профессии – проверять информацию и свободно обнародовать. И это правильно. Что касается независимых СМИ, я уверен, что у нас много независимых журналистов. И мы всегда будем поддерживать их свободу", - подытожил он.

Теги: #зеленский #украина #визит
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