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22:44 13.10.2020

Зеленский хочет, чтобы Украина стала не просто членом ЕС, а равноправным членом  ЕС

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Зеленский хочет, чтобы Украина стала не просто членом ЕС, а равноправным членом  ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что для него важно, чтобы страна стала не просто членом Европейского союза, а равноправным участником этого объединения.

"Для меня самое главное, чтобы Украина была не только членом Европейского союза, а чтобы она была равноправным членом. Я хочу, чтобы Украину приглашали в Европейский союз. Мы хотим быть за этим столом переговоров и ценностей на одинаковом уровне и с одинаковым статусом, например, как у наших друзей из Польши. И мы делаем всё для того, чтобы быть равноправными партнерами", - сказал он в совместном интервью с президентом Польши Анджеем Дудой украинскому телеканалу "Украина" и польскому "TVP1"

Теги: #ес #зеленский #украина
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