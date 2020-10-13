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21:55 13.10.2020

Два человека задержаны за разбойное нападение в центре Киева – Офис генпрокурора

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Два человека задержаны за разбойное нападение в центре Киева – Офис генпрокурора

В результате спецоперации в центре Киева сотрудниками правоохранительных органов задержаны двое мужчин за участие в разбойном нападении, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

"Установлено, что 13 октября около 18:30 на бульваре Леси Украинский в Киеве двое неизвестных совершили нападение на предпринимателя, который обменивал валюту. Угрожая потерпевшему предметом, похожим на гранату, они завладели сумкой с деньгами, после чего скрылись с места преступления на автомобиле", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса генпрокурора во вторник вечером.

В  результате спецоперации, проведенной сотрудниками Нацполиции Украины, автомобиль беглецов удалось заблокировать на улице Крещатик, а самих нападавших задержать.

 "Задержанными оказались двое граждан Украины, уроженцы Грузии, ранее судимые за имущественные преступления. Сейчас указанным лицам готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - подытожили в Офисе генпрокурора.

Теги: #киев #украина #задержание
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