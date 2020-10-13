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21:54 13.10.2020

ЦИК досрочно прекратила полномочия Одесской городской ТИК из-за нарушений законодательства

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Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник отменила ряд постановлений Одесской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК), установила факт систематического нарушения этой комиссией законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

Как сообщается на сайте ЦИК, при рассмотрении жалобы Одесской городской организации партии "Блок Дмитрия Голубова" Центризбирком установил факты нарушения в деятельности Одесской городской ТИК, в связи с чем по собственной инициативе рассмотрели отдельные вопросы ее деятельности.

Установлено, что, принимая постановления от 11 октября о регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета, выдвинутых Одесской городской организацией партии "Блок Дмитрия Голубова", и о регистрации кандидата на пост одесского городского головы, выдвинутого этой организацией, а также постановление о регистрации кандидатов в депутаты Одесского горсовета, выдвинутых Одесской областной организацией партии "Наш край", Одесская городская ТИК приняла решение вопреки решениям судов, вступившим в законную силу, отметили в ЦИК.

Таким образом, комиссия превысила свои полномочия повторно, вопреки уже установленным судом обстоятельствам и фактам, предоставив оценку документам, представленным для регистрации кандидатов в депутаты Одесского горсовета и кандидата на пост мэра Одессы, выдвинутых указанной местной организацией партии.

"ЦИК отменила вышеуказанные постановления Одесской городской ТИК установила факт систематического нарушения этой избирательной комиссией законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - отметили в Центризбиркоме.

Кроме того, установлено, что местные организации партий, по представлению которых в состав Одесской ТИК были включены лица, полномочия которых досрочно прекращены этим постановлением, могут не позднее 17:00 14 октября подать в ЦИК кандидатуры для включения в ее состав.

"Комиссия обязала Одесскую городскую ТИК после формирования ее нового состава привести свою деятельность и решения в соответствие с требованиями избирательного законодательства и с учетом решений судов, вступивших в законную силу. А также безотлагательно принять предусмотренные избирательным законодательством меры по обеспечению надлежащей организации подготовки и проведения выборов депутатов Одесского городского совета и одесского городского головы. В частности, по обеспечению изготовления соответствующих избирательных бюллетеней, информационных буклетов и информационных плакатов местных организаций политических партий - субъектов избирательного процесса", - сообщили в ЦИК.

В то же время Центризбирком обратился в Национальную полицию Украины для проведения проверки изложенных в постановлении ЦИК обстоятельств и в случае выявления оснований - принять меры реагирования в соответствии с законодательством.

Теги: #розпуск #украина #одесса #тик
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