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21:34 13.10.2020

В Нидерландах со среды вводят дополнительные ограничения для борьбы с коронавирусом

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В Нидерландах со среды вводят дополнительные ограничения для борьбы с коронавирусом

Новые ограничения вступают в силу с вечера среды в Нидерландах, сообщили на пресс-конференции во вторник глава правительства Марк Рютте и министр здравоохранения Уго де Йонге.

В частности, для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране будет обязательным использование защитных масок в общественных местах, в том числе и в школах. В закрытых помещениях разрешено одновременно находиться не более 30 людям, при этом дома в сутки можно принимать не более троих человек.

Приостановлены групповые спортивные занятия, закрываются бары и кафе, однако они могут продолжить работать "на вынос". Гостиницы остаются открытыми, там останется возможным ресторанное обслуживание гостей.

По словам Рютте, сейчас продолжаются консультации с магазинами. Власти рекомендуют обеспечить меры соблюдения социальной дистанции в полтора метра, а также ограничивать одновременное присутствие в них покупателей,

особенно по вечерам, когда там образуются очереди.

Власти Нидерландов не запрещают жителям страны ездить в отпуска, но рекомендуют воздерживаться от оранжевых (опасных с точки зрения эпидемиологии) районов.

Министр здравоохранения Уго де Йонге отметил, что эти меры призваны снизить масштабы распространения коронавирусной инфекции в Нидерландах. "Если мы ничего не предпримем сейчас, цифры снова удвоятся в ближайшие недели", - сказал он.

За последние сутки в Нидерландах зарегистрировано 7393 новых случая заражения коронавирусом, это на 549 больше, чем накануне.

Теги: #коронавирус #нидерланды #ограничения
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