В Великобритании фиксируют рекордные показатели смертности среди инфицированных COVID-19

В Великобритании во вторник зафиксирован рекордный с июня суточный прирост смертей людей с коронавирусом COVID-19, лейбористы призывают ввести локдаун в Англии с целью сдерживания распространения вируса, сообщает The Guardian.

По данным издания, во вторник зарегистрировано 143 летальных исхода людей, у которых выявили коронавирус 28 дней назад. Отмечается, что это самый высокий показатель смертности инфицированных с июня. Согласно данным статистического сайта Worldometer, за последнюю неделю этот показатель не превышал отметку в 100 случаев смерти.

Кроме того, за сутки выявили еще 17 тыс. 234 новых случаев коронавируса, что на 3,2 тыс. больше, чем накануне.

Таким образом, общее число диагностированных случаев заражения в стране превысило отметку в 634,9 тыс., скончались более 43 тыс. заразившихся.

Лидер лейбористов Кир Стармер во вторник призвал к двух- или трехнедельному карантину в Англии с целью снижения уровня заражений.

"Сейчас понятны три пункта - у правительства нет надежного плана по снижению распространения инфекции, оно потеряло контроль над вирусом, и оно больше не следует научным рекомендациям", - цитирует издание слова Стармера.

"Я призываю к двух-трехнедельному карантину в Англии... Из-за этого придется пожертвовать многим по всей стране", - добавил лидер лейбористов.

Агентство Associated Press в свою очередь сообщает, что эксперты в сфере здравоохранения считают ситуацию с коронавирусом в стране серьезной.

"Мы заметили увеличение случаев особенно среди людей старшего возраста, что приводит к увеличению уровня госпитализаций. Это суровое напоминание нам о необходимости следовать рекомендациям (по борьбе с коронавирусом - ИФ)", - цитирует агентство слова директора Службы общественного здравоохранения Англии Ивонн Дойл.

По словам Эндрю Хэйуорда, профессора эпидемиологии инфекционных заболеваний в Университетском колледже Лондона, не удивительно, что количество случаев COVID-19 продолжает расти, поскольку правительство не ввело более жесткие меры по борьбе с инфекцией.

"Я думаю, это очень разочаровывает, но у нас был четкий совет - нам было необходимо принять решительные меры несколько недель назад", - заявил Хэйуорд в эфире телерадиокорпорации Би-би-си.

Премьер Великобритании Борис Джонсон накануне объявил о создании в Англии трехуровневой системы ограничений из-за коронавируса. По его словам, первый включает в себя основные меры, в том числе введение комендантского часа с 22:00 и запрет на собрания более шести человек.

Второй этап - высокий уровень готовности - будет охватывать те территории, где уже введены определенные меры, и позволит предотвратить встречи внутри домохозяйств - с соседями или родственниками по дому. При этом запрет на собрания более шести человек действует в этом случае, как в помещениях, так и на улице.

Джонсон добавил, что этот этап уже введен в графствах Ноттингемшир, Восточный и Западный Чешир и в районе Хай-Пик графства Дербишир.

Третий этап, по словам Джонсона, - очень высокий уровень готовности. Его будут вводить в тех регионах, где стремительно растут темпы распространения коронавирусной инфекции и где Национальная служба здравоохранения Великобритании может оказаться "под невыносимым давлением". В соответствии с этим этапом в регионах закрывают пабы, бары, а также вводится запрет на собрания в помещениях и частных садах. Премьер заявил, что этот уровень вводится в Ливерпуле. По его словам, распоряжение о закрытии поступит в спортивные залы, центры досуга, букмекерские компании и казино. Закрываются бары и пабы в случае, если они не могут работать как рестораны. По полному пакету мер состоится голосование в парламенте.

Мэр Лондона Садик Хан во вторник заявил телеканалу Sky News, что ужесточение мер в Лондоне "неизбежно" в связи со всеми показателями по коронавирусу, в том числе с количеством случаев заражения среди людей старшего возраста, числом госпитализаций, увеличением загруженности отделений интенсивной терапии. На данный момент в столице действует первый этап ограничений в борьбе с пандемией.