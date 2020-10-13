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20:34 13.10.2020

Италия должна избежать нового общенационального карантина из-за коронавируса - премьер

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Италия должна избежать нового общенационального карантина из-за коронавируса - премьер

Италии, которая столкнулась с новым ростом количества случаев коронавируса, нужно избежать повторного введения общенационального режима изоляции, заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Западные СМИ напоминают, что такие заявления прозвучали на фоне введения в стране новых ограничительных мер в связи с увеличением заболеваемостью COVID-19.

"Мы должны избежать того, чтобы погрузить страну в общую изоляцию - экономика у нас вновь начала быстро расти", - приводят СМИ слова премьера.

Комментируя ранее высказавшиеся опасения, что итальянские власти попытаются незаконно контролировать частную жизнь сограждан, Конте подчеркнул, что "мы (власти - ИФ) не будем отправлять полицейских в дома граждан".

СМИ напоминают, что ранее власти на 30 дней запретили проводить массовые мероприятия в ресторанах, клубах и на свежем воздухе, рекомендовали не принимать дома более шести гостей одновременно, причем в случае присутствия посторонних лиц нужно носить маску. Свадьбы и прочие церемонии могут посещать не более 30 человек.

Вводятся ограничения на обслуживание посетителей ресторанов и баров, запрет на занятия контактными видами спорта на любительском уровне. Школы закрываться не будут, однако начал действовать запрет на школьные поездки.

СМИ отмечают, что за последние 24 часа в Италии выявили 5901 случай коронавируса - максимальный показатель за период с конца марта, когда страна находилась в карантине. За сутки также зарегистрировали 41 летальный исход у пациентов с коронавирусом - намного меньше, чем на пике эпидемии в конце марта - начале апреля, когда летальность за сутки достигала 900 человек.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Италии за время пандемии выявили свыше 365 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 36,2 тыс. инфицированных скончались. Более 242 тыс. человек выздоровели.

Теги: #италия #коронавирус
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