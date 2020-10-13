События

19:30 13.10.2020

На Крещатике задержаны члены банды, грабившей клиентов обменников - полиция

1 мин читать
На Крещатике задержаны члены банды, грабившей клиентов обменников - полиция

В центре Киева задержаны участники преступной группировки, специализировавшейся на грабеже клиентов пунктов обмена валют, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Действительно, была банда разбойников, которая грабили обмены валют... Во время попытки очередного нападения злоумышленника были задержаны", - сказал Геращенко в интервью "Громадському" во вторник.

Как сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, злоумышленники были задержаны во вторник вечером на центральной улице столицы, ул.Крещатик, после того, как отобрали у потерпевшего сумку с деньгами на бульваре Леси Украинки.

"Во время задержания злоумышленники пытались убежать, протаранили четыре транспортных средства и неоднократно создавали аварийную ситуацию. В результате бойцы корда применили табельное огнестрельное оружие. Вследствие выстрелов никто не пострадал, злоумышленников задержали. Фигурантами оказались граждане другого государства, ранее судимые за имущественные преступления", - сообщается на сайте столичной полиции.

По данным правоохранителей, злоумышленники подыскивали жертв возле пунктов обмена валюты: после валютной операции они нападали на потерпевших и отбирали деньги.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается причастность иностранцев к аналогичным преступлениям на территории Украины.

Теги: #бандиты #полиция #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:55 13.10.2020
Правоохранители сообщили о подозрении 19-летнему иностранцу, стрелявшему во время движения колонны авто с символикой других государств в центре Киева

Правоохранители сообщили о подозрении 19-летнему иностранцу, стрелявшему во время движения колонны авто с символикой других государств в центре Киева

03:36 12.10.2020
В Херсонской области мужчина зарезал отца и нанес ножевые ранения матери

В Херсонской области мужчина зарезал отца и нанес ножевые ранения матери

17:20 10.10.2020
Во Львовской области полиция задержала мужчину, укравшего прицеп с предвыборной агитацией

Во Львовской области полиция задержала мужчину, укравшего прицеп с предвыборной агитацией

17:19 10.10.2020
В Херсоне на набережной произошла стрельба, один человек ранен - полиция

В Херсоне на набережной произошла стрельба, один человек ранен - полиция

10:15 09.10.2020
Полицейские за сутки открыли 15 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса в Украине

Полицейские за сутки открыли 15 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса в Украине

19:31 08.10.2020
Руководитель Винницкого облавтодора попался на взятке главе ОГА - кандидату на пост мэра

Руководитель Винницкого облавтодора попался на взятке главе ОГА - кандидату на пост мэра

15:01 07.10.2020
Полиция с 12 октября переходит на усиленную службу в преддверии местных выборов

Полиция с 12 октября переходит на усиленную службу в преддверии местных выборов

14:56 07.10.2020
Полиция с 12 октября переходит на усиленный режим службы в преддверии местных выборов в Украине

Полиция с 12 октября переходит на усиленный режим службы в преддверии местных выборов в Украине

11:36 07.10.2020
Винницкие полицейские задержали членов банды, взрывавшей банкоматы по Украине

Винницкие полицейские задержали членов банды, взрывавшей банкоматы по Украине

17:11 06.10.2020
Стоматологу, в результате действий которого погибла женщина, сообщено о подозрении – полиция Киева

Стоматологу, в результате действий которого погибла женщина, сообщено о подозрении – полиция Киева

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин рекомендовал школам установить каникулы с 15 по 30 октября с дальнейшем переходом на дистанционное и смешанное обучение

Кабмин ввел ряд карантинных ограничений

Вузы и ПТУ перейдут на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября, студентам из оккупированных территорий выезжать из общежитий не нужно

За последнюю неделю 1,8 тыс. патрульных заразились коронавирусом - Аваков

Украина ограничит массовые собрания в "зелено-оранжевой" зонах 50-20 людьми

ПОСЛЕДНЕЕ

В Осло считают, что РФ стоит за кибератакой на норвежский парламент в августе

Порошенко обнародовал план неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса

Порошенко выздоровел от Covid-19

Кабмин обновил критерии адаптивного карантина

Кабмин рекомендовал школам установить каникулы с 15 по 30 октября с дальнейшем переходом на дистанционное и смешанное обучение

Кабмин запретил работу общепита с 22:00 до 7:00 в карантине, кроме доставки

Кабмин ввел ряд карантинных ограничений

Профильный комитет ВР поддержал поправки "Голоса" об увеличении расходов на медицину в госбюджете-2021

Вузы и ПТУ перейдут на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября, студентам из оккупированных территорий выезжать из общежитий не нужно

Кабмин выделил 95,8 млн грн для ликвидации последствий пожаров в Луганской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА