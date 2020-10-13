События

19:08 13.10.2020

В Осло считают, что РФ стоит за кибератакой на норвежский парламент в августе

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В Осло считают, что РФ стоит за кибератакой на норвежский парламент в августе

МИД Норвегии во вторник обвинил Россию в организации хакерской атаки на парламент Норвегии в августе.

"Основываясь на информации, доступной правительству, наша оценка такова - Россия стоит за этой операцией", - говорится в заявлении главы МИД Ине Эриксен Сёрейде.

Она отмечает, что службы безопасности и разведки тесно работают над расследованием инцидента.

"Всем компаниям необходимо следовать рекомендациям Управления национальной безопасности по паролям и основным принципам этого ведомства для безопасности информационно-коммуникационных технологий", - добавила министр.

Ранее административный глава норвежского парламента Марианна Андреассен сообщила, что парламент стал жертвой кибератаки, направленной на внутреннюю систему электронной почты.

Отмечалось, что из почтовых ящиков избранных представителей парламента были похищены крупные объемы данных.

Теги: #норвегия #россия #хакеры
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