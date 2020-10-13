Порошенко выздоровел от Covid-19

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что выздоровел от коронавирусной инфекции Covid-19.

"Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе", - написал Порошенко на своей странице в Facebook во вторник, выразив благодарность своему лечащему врачу.

Как сообщалось, Порошенко сообщил о положительных результатах теста на Covid-19 29 сентября и заявил, что будет лечиться дома. Тем не менее, 3 октября он был госпитализирован в одну из киевских больниц, о чем сообщила его супруга. 12 октября его выписали после улучшения состояния его здоровья.