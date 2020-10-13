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18:50 13.10.2020

Кабмин обновил критерии адаптивного карантина

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Кабмин обновил критерии адаптивного карантина

Кабинет министров на заседании во вторник внес изменения в критерии адаптивного карантина.

Как сообщил на брифинге по итогам заседания правительства министр здравоохранения Максим Степанов, в частности вдвое увеличены критерии показателей охвата тестированиями на COVID-19 - до 48 на 100 тыс. населения.

"Это связано с тем, что постоянно увеличиваем количество тестирований. Сейчас мы тестируем больше 30 тыс. в сутки, поставлена цель – более 50 тыс. тестов в сутки до конца месяца, до конца года – 75 тыс. тестов. Мы будем наращивать количество тестирования закупая и устанавливая дополнительное оборудование, обучая наших работников лабораторий", - сказал он.

Степанов также сообщил, что дополнительно Кабмин внес изменения в критерии соответствия красному уровню эпидопасности.

В частности, регионы могут попасть в "красную" зону по показателям инцидентности (заболеваемость на 100 тыс. населения за последние 14 дней), если она составит 320 на 100 тыс. населения.

Также Степанов сообщил, что Кабмин исключил из общего показателя заполнения больниц койки в детских больницах и педиатрических отделениях.

"Раньше мы считали все койки, которые были отведены, сейчас мы убрали из этих показателей детские койки и койки в детских педиатрических отделениях, потому, что дети реже болеют и намного меньше имеют тяжелое течение заболевания", - сказал он.

Степанов напомнил, что Кабмин для всех карантинных зон ограничил время работы ресторанов и других заведений общественного питания (в середине) не позднее 22 часов, а также ужесточил ограничения для проведения массовых мероприятий - в зеленых зонах не более 50 человек, в желтых – до 30 человек, оранжевых – 20 человек.

"Вы видите, что одной из главных причин распространения заболевания является проведение массовых мероприятий, после которых мы видим резкий рост заболеваемости в городе или в целом регионе", - прокомментировал он решение правительства.

Кабмин также запретил посещение зрителями спортивных мероприятий кроме международных спортивных мероприятий, по которым Минздрав будет принимать отдельные решения о допуске зрителей в зависимости от эпидситуации.

"Мы не можем себе позволить полных локдаунов, потому что нужно, чтобы жила экономика, поэтому мы очень ответственно подходим к ограничительным мерам", - резюмировал Степанов.

Как сообщалось, в сентябре Кабмин решил смягчить карантинные ограничения, в частности повысив порог отнесения территорий к "красным" зонам с наиболее жесткими ограничениями по критерию заболеваемости более чем вдвое.

Так, согласно правкам в карантинное постановление №641, был введен динамический порог уровня заболеваемости для отнесения территорий к "красным" зонам - число заболевших за последние 14 дней на 100 тыс. населения должно было быть впятеро выше, чем в среднем по Украине. Ранее пороги для отнесения территорий к тем или иным зонам были зафиксированы. В частности, для "красных" зон этот порог составлял 240 заболевших на 100 тыс. населения за последние 14 дней – для районов и городов численностью свыше 70 тыс. жителей и 160 – для меньших районов и городов.

В настоящее время в Украине усредненный показатель за неделю составляет 29,7 тыс. тестов в сутки. Максимальное количество тестов в сутки достигало 34,295 тыс.

Теги: #коронавирус #кабмин
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