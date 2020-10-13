Порошенко обнародовал план неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко озвучил план неотложных мер по борьбе с распространением эпидемии коронавируса, сообщает пресс-служба политсилы.

В своем видеообращении Порошенко призвал действующую власть реально оценить опасность, которая надвигается на страну, поскольку за предыдущие семь месяцев был полностью потерян контроль над распространением болезни и доверие к власти.

"И сейчас Украина - в десятке антилидеров в мире с наихудшими темпам распространения болезни", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что 66 млрд грн, которые парламент выделил на борьбу с вирусом, тратятся не по назначению.

"Государство, по данным Счетной палаты, не закупило ни одного аппарата искусственной вентиляции легких. В больницах мало лекарств, тестов, пульсоксиметров. Острый дефицит медицинского кислорода. Коечный фонд заполнен на 70%, и многие города на пороге острого дефицита койкомест. Пациенты как минимум 80% расходов платят из собственного кармана. А представьте себе семейного врача, которому некуда положить опасно больного пациента. Водителя скорой, который часами стоит в очереди в приемное отделение", - рассказал Порошенко.

Нардеп напомнил, что команда "Евросолидарность" в период пандемии реализует крупную благотворительную программу, в рамках которой были закуплены более 50 аппаратов ИВЛ, 157 тыс. защитных костюмов для медиков, 10 тыс. защитных очков и десятки тысяч тестов.

"И продолжаем помогать и защищать. Но оппозиция не может подменить собой власть. Мы можем только ставить ей требования и давать рекомендации. Чтобы смягчить ужасные последствия ее вопиющей некомпетентности, которая лежит в основе ее детской беспомощности", - сказал Порошенко.

Первым пунктом в плане неотложных мер по противодействию распространению коронавируса Порошенко назвал защиту медиков.

"Первое. И это ультиматум. Следует немедленно позаботиться о защите врачей. Застраховать их, обеспечить костюмами, не задерживать предусмотренные законом трехсотпроцентные доплаты", - подчеркнул он.

Вторым пунктом должна стать разработка и утверждение на уровне президента и правительства стратегии дальнейшей борьбы с коронавирусом, рассчитанной как минимум на 2021 год, с учетом того, что эпидемиологические меры должны приниматься без прекращения экономической активности.

Третьим шагом должен стать отчет Кабинета министров Украины о расхищении антиковидных средств, а также возвращение в Фонд борьбы с коронавирусом изъятых оттуда 35 млрд грн, которые в свою очередь должны быть направлены на приобретение средств индивидуальной защиты для врачей и всего необходимого для пациентов. Национальное антикоррупционное бюро Украины должно расследовать нецелевое расходование средств.

Четвертый пункт озвученного Порошенко плана – сделать тестирование доступным для всех, а не только для тех, кто способен его оплатить. В первую очередь бесплатное тестирование должны получить врачи и учителя.

Следующим шагом должно стать возвращение 5 млрд грн, изъятых при секвестре у сферы образования, и направление их на защиту детей и педагогов, на техническое обеспечение дистанционного обучения.

"Шестое. Правительство обязано запустить отечественные линии производства средств индивидуальной защиты высокого качества по максимально низкой цене", - добавил Порошенко.

"Наконец в каждой области, городе, громаде следует создать локальный фонд противодействия коронавирусу и принять соответствующие программы, рассчитанные не менее чем на год. Обидно смотреть, как Офис Зеленского и его правительство, с одной стороны, и городские головы, с другой, как ту горячую картофелину перебрасывают ответственность друг на друга", - отметил Порошенко.

Нардеп также напомнил, что реформа децентрализации дала значительный финансовый ресурс на места, особенно - мэрам Киева, областных центров и других крупных городов. Бюджет был увеличен в разы.

"На них тоже лежит ответственность за здоровье и безопасность граждан. Настал момент жестко спрашивать и с них, а не валить все только на Зеленского", - резюмировал Порошенко.