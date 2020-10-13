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18:25 13.10.2020

Кабмин запретил работу общепита с 22:00 до 7:00 в карантине, кроме доставки

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Кабмин запретил работу общепита с 22:00 до 7:00 в карантине, кроме доставки

Кабинет министров Украины на заседании во вторник запретил работу заведений общественного питания с 22:00 до 7:00, кроме доставки и заказов на вынос.

"Предлагается усилить противоэпидемические меры на разных уровнях. В частности, предлагается ввести ограничение на работу ресторанов и других заведений внутри не позже 22:00 в "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зонах. То есть работа с 22:00 до 7:00 общепитов без организации досуга будет запрещена, помимо деятельности по предоставлению услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки и заказов на вынос", - пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

Теги: #питание #кабмин
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