Профильный комитет ВР поддержал поправки "Голоса" об увеличении расходов на медицину в госбюджете-2021

Парламентский комитет по вопросам бюджета поддержал поправки фракции "Голос" об увеличении расходов на медицину в государственном бюджете на следующий год.

“Комитет поручил правительству изыскать дополнительные 102 млрд грн на Программу медицинских гарантий и еще 7,7 млрд грн на лекарства. Следующий шаг - за правительством", - сообщила пресс-служба парламентской фракции “Голос” во вторник.

По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Ольги Стефанишиной (фракция "Голос"), если правительство найдет указанные средства, то в 2021 году Программа медгарантий получит 225 млрд грн, а бюджет на лекарства может вырасти до 17, 2 млрд грн.

“Если нет - это будет прямым нарушением закона о финансовых гарантиях в медицине, врачи получат нищенские зарплаты, а лекарств не хватит”, - отметил депутат.