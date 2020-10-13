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17:37 13.10.2020

Кабмин выделил 95,8 млн грн для ликвидации последствий пожаров в Луганской области

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Кабмин выделил 95,8 млн грн для ликвидации последствий пожаров в Луганской области

Кабинет министров Украины выделил 95 млн 798 тыс. грн для ликвидации последствий пожаров в Луганской области.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства во вторник.

В частности, данные средства выделены из резервного фонда госбюджета Министерству внутренних дел для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для безотлагательных мер по ликвидации последствий пожаров в Луганской области.

Отмечается, что в основном средства пойдут на закупку топлива.

Теги: #луганская_область #пожар #кабмин
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