Кабмин выделил 95,8 млн грн для ликвидации последствий пожаров в Луганской области

Кабинет министров Украины выделил 95 млн 798 тыс. грн для ликвидации последствий пожаров в Луганской области.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства во вторник.

В частности, данные средства выделены из резервного фонда госбюджета Министерству внутренних дел для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для безотлагательных мер по ликвидации последствий пожаров в Луганской области.

Отмечается, что в основном средства пойдут на закупку топлива.