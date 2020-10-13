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17:38 13.10.2020

Вузы и ПТУ перейдут на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября, студентам из оккупированных территорий выезжать из общежитий не нужно

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Вузы и ПТУ перейдут на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября, студентам из оккупированных территорий выезжать из общежитий не нужно

Кабинет министров Украины принял решение о переходе учебных заведений на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября 2020 года с рекомендованным выездом студентов из общежитий.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства во вторник.

В частности, заведения профессионального (профессионально-технического) образования, а также высшего образования перейдут с 15 октября по 15 ноября 2020 года на дистанционное обучение с рекомендованным выездом студентов из общежитий.

Отмечается, эта рекомендация не применяется к соискателям образования с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Соответствующая рекомендация не касается сирот, учеников/студентов из регионов с "красным" уровнем эпидемической опасности, иностранных граждан и лиц без гражданства, соискателей образования, совмещающих учебу с работой.

Теги: #коронавирус #вуз #учеба
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