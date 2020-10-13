За последнюю неделю 1,8 тыс. патрульных заразились коронавирусом - Аваков

За минувшую неделю в Патрульной полиции подтверждены 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"За последнюю неделю у нас 1 800 патрульных полицейских получили заражение коронавирусом, за сегодняшний день – 286, это абсолютный рекорд", - рассказал Аваков на заседании правительства в среду.

В связи с этим он предложил правительству выделить средства из Фонда борьбы с коронавирусом на доплаты полицейским. Кабинет министров поддержал данное предложение.